Οικονομία

Telegraph: “ψήφος εμπιστοσύνης” στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα παραμένει σχετικά ανέπαφη από τον κορονοϊό, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα και φιλοξενεί δηλώσεις του Χ. Θεοχάρη.

Σε εκτενές άρθρο της για την Ελλάδα, η Telegraph δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στη χώρα μας, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Λουσμένη στον ήλιο, χωρίς συνωστισμό, διάσημη για τη φιλικότητά της και σχετικά ανέπαφη από τον κορωνοϊό, η Ελλάδα ακούγεται ως ο τέλειος προορισμός για διακοπές μετά την καραντίνα» , αναφέρεται στο ξεκίνημα του άρθρου.

Στη συνέχεια φιλοξενούνται δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, στις οποίες γίνεται σαφές ότι η Ελλάδα θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι της», για να διασφαλίσει πως οι Βρετανοί θα είναι μεταξύ των πρώτων παραθεριστών από το εξωτερικό που θα επισκεφτούν τη χώρα, με ασφάλεια και χωρίς να διακινδυνεύσουμε την καλή πορεία της χώρας μας σχετικά με την εξέλιξη του ιού.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μας για εισερχόμενο τουρισμό και έχουμε κοινές αξίες και ιδανικά ως προς τον τρόπο διασκέδασης και χαράς», σημειώνει ο υπουργός ο οποίος όμως θέτει στο τραπέζι των συζητήσεων και τις απαιτούμενες κινήσεις και διασφαλίσεις που πρέπει να παρέχει η Βρετανική κυβέρνηση αναφορικά με τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης του ιού.

«…θα χρειαστεί να γίνονται κάποιας μορφής τεστ που θα παρέχονται από τη βρετανική κυβέρνηση ή από ιδιώτες. Ελπίζουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι η τεχνολογία θα έχει προχωρήσει, ώστε αυτό να είναι εφικτό και τα τεστ, να είναι πιο ακριβή και φθηνότερα. Αν όχι τον Ιούλιο, τότε ίσως τον Αύγουστο θα θέλαμε να υποδεχτούμε και πάλι Βρετανούς».

Λεπτομερής είναι και η αναφορά που γίνεται σχετικά με την άρση των περιοριστικών μέτρων, με την επισήμανση για την συνέχιση της εφαρμογής οδηγιών σχετικά με την κοινωνική αποστασιοποίηση.

«Η εμπειρία για τους επισκέπτες στην Ελλάδα θα είναι διαφορετική. Τα τραπέζια και οι ξαπλώστρες θα είναι πιο απλωμένα, το προσωπικό πιθανότατα θα φορά προστατευτικό εξοπλισμό και γάντια. Λαμβάνουμε μέτρα, για να αποφεύγουμε ουρές και θα περιορίσουμε τον αριθμό των τραπεζιών στα εστιατόρια, βάζοντας τραπέζια έξω και αλλάζοντας τον τρόπο που σερβίρεται το φαγητό. Στα ξενοδοχεία αναμένεται να υπάρχει πιο συχνός καθαρισμός δωματίων και κοινόχρηστων χώρων».

Κλείνοντας την παρέμβαση του στο άρθρο ο υπουργός επισημαίνει ότι «θα λειτουργήσουμε με υπεύθυνο τρόπο για όσο χρειαστεί, αλλά κάποιες αλλαγές ίσως παραμείνουν για πάντα».