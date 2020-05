Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο

Με ψάθινο καπέλο, γυαλιά ηλίου και... μάσκα ο δράστης απειλεί με μαχαίρι την φαρμακοποιό.

Βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από ληστεία σε φαρμακείο που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Αχαρνών.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας που φοράει ψάθινο καπέλο, γυαλιά ηλίου και μάσκα να μπαίνει στο φαρμακείο, να απειλεί με μαχαίρι την γυναίκα που βρίσκεται στο ταμείο, η οποία βάζει στην τσάντα του δράστη χαρτονομίσματα. Εκείνος την απωθεί και ψάχνει ένα προς ένα τα συρτάρια.

Ο ληστής έμεινε μέσα στο φαρμακείο για περίπου τρία λεπτά και έφυγε παίρνοντας μαζί του τα χρήματα.