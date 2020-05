Κόσμος

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για πλήρη ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση της Τεχεράνης.

Το Ιράν είναι έτοιμο για πλήρη ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Αλί Ραμπιεΐ, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Khabaronline, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει απαντήσει ακόμη στη σχετική πρόταση της Τεχεράνης.

“Είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε Ιρανούς και Αμερικανούς κρατούμενους και να συζητήσουμε το θέμα, αλλά οι Αμερικάνοι δεν έχουν απαντήσει ακόμη”, επεσήμανε ο Ραμπιεΐ.

“Ανησυχούμε για την ασφάλεια και την υγεία των Ιρανών που κρατούνται (…) Θεωρούμε την Αμερική υπεύθυνη για την ασφάλεια των Ιρανών εν μέσω επιδημίας κορονοϊού”, τόνισε ο ίδιος.

Σε μια σπάνια κίνηση συνεργασίας μεταξύ των δύο μακροχρόνιων εχθρών, οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν κρατούμενους το 2019: τον Αμερικανό φοιτητή Σιγιούε Ουάνγκ, που κρατούνταν επί τρία χρόνια με την κατηγορία της κατασκοπείας και τον Ιρανό ερευνητή Μασούντ Σολεϊμανί που κατηγορούνταν για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί από το 2018 όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τη χώρα του από τη συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και επανέφερε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν.

“Δεν υπάρχει λόγος μια τρίτη χώρα να μεσολαβήσει μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής για την ανταλλαγή κρατουμένων”, σχολίασε ο Ραμπιεΐ.

Τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζεται μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ των δύο χωρών.

Μεταξύ των υποψήφιων για ανταλλαγή είναι ο Μάικλ Γουάιτ, ένας βετεράνος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που κρατείται στο Ιράν από το 2018. Αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή στα μέσα Μαρτίου για λόγους υγείας, αλλά παραμένει στη χώρα.

Οι ΗΠΑ προτίθενται να απελάσουν τον Ιρανό καθηγητή Σιρούς Ασγαρί, που αθωώθηκε από την κατηγορία της κλοπής εμπορικών μυστικών, μόλις λάβει ιατρική άδεια για να φύγει από τις ΗΠΑ, δήλωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι την Τρίτη.