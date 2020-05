Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: χαμένος χρόνος η συζήτηση για πρόωρες εκλογές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι εισηγήσεις των ειδικών λοιμωξιολόγων θα είναι αυτές που θα κρίνουν το χρονοδιάγραμμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων, δήλωσε ο Αδ. Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας τις εικόνες με τους πολίτες να κατακλύζουν τους δημόσιους χώρους, είπε πως είναι κατανοητό να αισθάνονται πιεσμένοι μετά την καραντίνα και έχουν τα δίκια τους, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες για να μην υπάρχον πισωγυρίσματα.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, τις επόμενες μέρες θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση της σταδιακής άρσης των μέτρων κι ανάλογα με τις εισηγήσεις των ειδικών θα δούμε αν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα το χρονοδιάγραμμα της άρσης των μέτρων.

Ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε ότι από σήμερα επιστρέφουν στις δουλειές τους περίπου 260.000 εργαζόμενοι κι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη τήρηση των μέτρων.

Σε ότι αφορά τις μετακινήσεις στα νησιά, τόνισε ότι θα προηγηθούν τα μεγάλα νησιά και θα ακολουθήσουν τα μικρότερα, όπου δεν υπάρχουν νοσοκομεία.

Σε ότι αφορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού, είπε πως θα δοθεί στις αρχές Ιουνίου και όσο πιο γρήγορα γίνεται καθώς υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία καθώς σε αυτή τη φάση, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το 2020 θα είναι μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά, αλλά η κυβέρνηση θα εργαστεί σκληρά για να αμβλύνει τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Σε ότι αφορά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, είπε κατηγορηματικά ότι η σχετική συζήτηση είναι χαμένος χρόνος κι αυτό που επείγει είναι η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

Επεσήμανε δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν με χαιρεκακία περιμένει να υπάρξει μεγάλη ύφεση για να πληγεί η κυβέρνηση. Σε ότι αφορά δε την ύφεση είπε ότι η πρόβλεψη για το ύψος της είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή.