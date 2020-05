Πολιτική

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ: έφοδος στο Υπουργείο Εργασίας

Μέλη της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, έφτασαν μέχρι τον τρίτο όροφο του Υπουργείου και κρέμασαν πανό

Σε συμβολικό αποκλεισμό του Υπουργείου Εργασίας, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας, μέλη της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Απέκλεισαν την κεντρική είσοδο του υπουργείου στην οδό Σταδίου και κρέμασαν πανό στον τρίτο όροφο του κτηρίου.

«Η βαρβαρότητά τους δεν θα γίνει κανονικότητα» ήταν το κεντρικό σύνθημα του πανό, ενώ την ίδια ώρα μέλη της οργάνωσης βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο, φωνάζοντας συνθήματα.

Η ανακοίνωση της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ

Συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Εργασίας

Σήμερα 11/5, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε συμβολικό αποκλεισμό του Υπουργείου Εργασίας, θέλοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στις πολιτικές υποβάθμισης των ζωών μας που προωθεί ο κ. Βρούτσης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Από την περίοδο έναρξης της πανδημίας, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μην εφαρμόσει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας που βρέθηκε σε καθεστώς απομόνωσης, χωρίς εισόδημα και δυνατότητα βιοπορισμού. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον χώρο του επισιτισμού, των τουριστικών επαγγελμάτων, του πολιτισμού, ελεύθεροι επαγγελματίες και άνεργοι/ες ήταν ορισμένες μονάχα απ’ τις κοινωνικές ομάδες που η κυβέρνηση θεώρησε αόρατες και άφησε παντελώς αβοήθητες.

Όμως, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση οδήγησε την Ελλάδα στην προτελευταία θέση των Ευρωπαϊκών χωρών σε πρόσθετες δαπάνες για την Υγεία και επέλεξε να αγνοήσει τις ανάγκες τις κοινωνικής πλειοψηφίας για βιοπορισμό, η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει οικονομικά τις πολύ μικρές και οικονομικά ισχυρές ομάδες της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, προχώρησε στο διπλασιασμό των ενοικίων των ιδιωτικών μονάδων ΜΕΘ, στις έκτακτες αποζημιώσεις σε υπέρ-εργολάβους και στην έκτακτη χρηματοδότηση με 40.000.000 στα μεγάλα Μ.Μ.Ε. Σχεδίασε την κακοστημένη κομπίνα των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης που θα έδινε 600 ευρώ στους δικαιούχους, και 80.000.000 στα Κ.Ε.Κ. Θεσμοθέτησε την εκ περιτροπής εργασία, δεν κατέβαλε το δώρο του Πάσχα.

Ενάντια στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας για να γίνει η γενιά μας, μια χαμένη γενιά, προχωράμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Υπουργείο Εργασίας, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στην βαρβαρότητα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, που επέλεξε να δει ακόμα και την πανδημία ως ευκαιρία για να υποβαθμίσει τις ζωές μας, για να βάλει φρένο στα όνειρά μας.

Δική μας ευθύνη ήταν να μείνουμε σπίτι. Ευθύνη της κυβέρνησης ήταν να ενισχύσει το Ε.Σ.Υ., και να βοηθήσει τον κόσμο της εργασίας και τους άνεργους.

Εμείς κάναμε ότι έπρεπε.

Η κυβέρνηση όχι.

Τώρα το μέλλον βρίσκεται στα χέρια της νέας γενιάς.