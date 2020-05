Πολιτική

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την επιστροφή των μαθητών της Γ' Λυκείου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της ΠτΔ για το άνοιγμα των σχολείων και την προσπάθεια επανόδου στην κανονικότητα, μετά την καραντίνα.

Η επιστροφή στις σχολικές τάξεις για τη Γ΄Λυκείου εντάσσει τα παιδιά στη νέα πραγματικότητα, στην οποία θα αναγκαστούμε να ζήσουμε όσο ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας, και τα ωθεί να προσαρμοστούν σε μία νέου τύπου συλλογική ζωή, βασισμένη σε μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία, αλληλεγγύη και ευθύνη, όπως τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με ανάρτησή της στην προσωπική σελίδα της στο Facebook.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η επιστροφή των παιδιών της Γ΄Λυκείου στις σχολικές τάξεις αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την επάνοδο στη ζωντανή επαφή με τη γνώση, στον οργανωμένο βίο, στους φίλους και τους δασκάλους τους.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για ένα απλό βήμα, δεν είναι εύκολο, καθώς το τοπίο θα είναι εντελώς καινούργιο, «κάποιοι συμμαθητές και δάσκαλοι θα λείπουν, οι αποστάσεις ανάμεσά τους θα εντείνουν το αίσθημα της μη κανονικότητας».

Παράλληλα, σημειώνει πως αντιλαμβανόμαστε και συμμεριζόμαστε την ανησυχία των γονέων, το άγχος των εκπαιδευτικών μπροστά στις αυξημένες ευθύνες τους, τον φόβο των παιδιών απέναντι στη νόσο και προσθέτει: «Τώρα είναι απολύτως αναγκαία η συστηματική τήρηση των κανόνων υγιεινής, η συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες οδηγίες που θα αφορούν την κάθε σχολική μονάδα».

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι εξίσου ή και πλέον σημαντική είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, η ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους, η κατανόηση των αναγκών τους, καθώς και η στήριξη από τους γονείς και τους δασκάλους τους και καταλήγει: «Συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπερβούν συνηθισμένους τρόπους διδασκαλίας και συμπεριφοράς, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μέσα σε ειδικές συνθήκες η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με επιτυχία».