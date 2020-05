Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: το πόθεν έσχες της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ

Τι δήλωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής μαζί με τον σύζυγό της.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Βουλή το πόθεν έσχες της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά, για το 2019.



Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που αφορά σε χρήση του 2018.

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, δήλωσε εισοδήματα 37.198 ευρώ, ενώ ο σύζυγός της δήλωσε εισοδήματα 33.723 ευρώ.

Από τις δηλώσεις πόθεν έσχες που αναρτήθηκαν στο site της Βουλής προκύπτει πως η κυρία Γεννηματά έχει δύο μετοχές της ΕΤΕ ενώ ο σύζυγός της είναι δικαιούχος σε θυρίδα που τη μίσθωσε το 2008. Η ίδια δηλώνει καταθέσεις ύψους 22.219 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του συζύγου της φτάνουν τα 84.760 ευρώ και τα 19.199 δολάρια.

Η ίδια μαζί με τον σύζυγό της διαθέτουν συνολικά 34 ακίνητα και βοσκότοπους στην Αττική και στη Σκύρο και οι τρόποι απόκτησης είναι αγορά δωρεά και γονική παροχή. Η κυρία Γεννηματά δηλώνει ένα αυτοκίνητο 1.560 κυβικών, ενώ οφείλει 2.519 ευρώ από δάνειο που είχε πάρει το 2014.

Δείτε αναλυτικά: