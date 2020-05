Οικονομία

Καφούνης στον ΑΝΤ1: τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τις επιχειρήσεις (βίντεο)

Χαμόγελα και προβληματισμός για τους επιχειρηματίες. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις επιταγές και τις δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον.