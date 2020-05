Οικονομία

Καμπανάκι ΔΝΤ: αν ανοίξετε γρήγορα τις οικονομίες κίνδυνος για νέες απώλειες και μέτρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το ΔΝΤ διατυπώνει έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις μιας επανεκκίνησης των οικονομικών, χωρίς να έχει πέσει η καμπύλη των κρουσμάτων κορονοϊού.

Του Νίκου Ρογκάκου

«Μήπως βιάζεστε;» είναι το μάλλον ρητορικό ερώτημα, που απευθύνει το ΔΝΤ στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διατυπώνοντας έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις μιας επανεκκίνησης των οικονομικών, χωρίς να έχει πέσει η καμπύλη των κρουσμάτων κορονοϊού.

«Στην Ασία και την Ευρώπη, τα lockdowns και οι υπόλοιποι περιορισμοί επέφεραν σημαντικό ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στους πολίτες και η επιθυμία τους να αφήσουν πίσω τους αυτά τα μέτρα και να ξανανοίξουν τις οικονομίες είναι κατανοητά. Ωστόσο, κινούμενοι πολύ νωρίς και χωρίς να έχουν ενεργοποιηθεί ευρείας προσέγγισης μέτρα για εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται γρήγορα νέες εστίες μόλυνσης, διακυβεύονται τα κέρδη από τη μάχη κατά της πανδημίας και υπάρχει κίνδυνος για νέες απώλειες ανθρώπων και οικονομικές», σημειώνουν σε κοινό τους άρθρο οι επικεφαλής των τμημάτων Ασίας και Ευρώπης, Chang Yong Rhee και Poul Thomsen, τονίζοντας ότι Ευρωπαίοι και Ασιάτες χαράσσοντας το δρόμο εξόδου από αυτήν την πρωτοφανή κρίση, θα πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό να κάνουν πολλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ρισκάροντας μια υποτροπή.

Ειδικά όσον αφορά στην Ευρώπη, που χτυπήθηκε βίαια, καταγράφοντας το 50% των κρουσμάτων παγκοσμίως, με περίπου 160.000 θανάτους, οι δύο αξιωματούχοι του ΔΝΤ εστιάζουν στο γεγονός ότι ο ρυθμός και το εύρος επανεκκίνησης διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, αλλά με κοινό παρονομαστή ότι κινούνται νωρίτερα από τον κύκλο της επιδημίας, σε αντίθεση με την Κίνα.

Η Δανία και η Νορβηγία ανοίγουν σχολεία και υπηρεσίες, η Ισπανία αίρει περιορισμούς στη μεταποίηση, στις κατασκευές και στις μικρομεσαίες, η Γερμανία απελευθερώνει το λιανεμπόριο και ανοίγει σταδιακά την εκπαίδευση, η Ιταλία επανεκκίνησε τη βιομηχανία, τις κατασκευές και τα μικρά εμπορικά καταστήματα, η Γαλλία επέτρεψε το άνοιγμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των καταστημάτων, της βιομηχανίας με διαφοροποιήσεις ανά Περιφέρεια.

Τι επισημαίνουν οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ; “Η δυνατότητα ευρείας κλίμακας tests, ανίχνευσης επαφών και καραντίνας στην Ευρώπη μάλλον υπολείπεται των βέλτιστων πρακτικών στην Ασία, κυρίως λόγω των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλει η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα η Κομισιόν συστήνει εφαρμογές εντοπισμού κρουσμάτων (tracking apps) αλλά μόνο σε εθελοντική βάση. Συνεπώς, η Ευρώπη μοιάζει να κινδυνεύει περισσότερο από κάποιες ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, με δεδομένο ότι καμία χώρα δεν μπορεί να διακηρύξει τη νίκη της εναντίον του ιού”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι δύο αξιωματούχοι, το ΑΕΠ της Γαλλίας “βούτηξε” κατά 21,3%, της Ισπανίας κατά 19,2%, της Ιταλίας κατά 17,5% κι όλα αυτά το πρώτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή πριν το δεύτερο, καταστροφικό τρίμηνο...