Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: “Ναι” στις μετακινήσεις προς τα ηπειρωτικά και την Κρήτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πότε αίρεται το "απαγορευτικό". Διευκρινίσεις από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας.

Επιτρέπονται απο την Δευτέρα 18 Μαίου οι μετακινήσεις προς την ηπερωτική χώρα και την Κρήτη, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Όπως διιευκρίνισε ο υφυπουργός οι μετακινήσεις προς τα νησιά σχεδιάζεται για τις 25 Μαίου. Η οριστικοποίηση της απόφασης αναμένεται στα μέσα της προσεχούς εβδομάδας.

Παράλληλα, σημείωσε πως ενόψει την ανόδου της θερμοκρασίας και της προσέλευσης πολιτών σε παραλίες είναι απαραίτητη η τήρηση των αποστάσεων.

Τέλος, κανοντας απολογισμό της πρώτης ημέρας σταδιακής άρσης των μέτρων, υπογράμμισε πως γενικώς τηρήθηκαν τα μέτρα προφύλαξης. Προειδοπόιησε πάντως, πως δεν πρέπει να μας ξεγελά ο μικρός ρυθμός μετάδοσης του ιού. Τόνισε πως τα αποτελέσματα θα φανούν την επόμενη εβδομάδα...