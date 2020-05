Life

“Special Report”: οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομική αλυσίδα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αγροτική παραγωγή και οι ελλείψεις χεριών, η ασφάλεια των προϊόντων και η επίδραση της κρίσης στον κλάδο των καυσίμων στην Ελλάδα.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 24:00

"ΑΛΥΣΙΔΑ"

Η εξάπλωση του κορονοϊού, σε όλο τον πλανήτη, έδειξε πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η αλυσίδα της ζωής. Ανέδειξε, όμως, και τις προκλήσεις για την αλυσίδα της διατροφής.

Ο Αντώνης Φουρλής ταξιδεύει με την κάμερα του «Special Report» σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και μιλά με παραγωγούς για τις νέες δυσκολίες στην αγροτική παραγωγή, για τους κερδισμένους και τους χαμένους του τελευταίου διμήνου, τις ελλείψεις και τις ανατιμήσεις.

Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, απαντά σε καίρια ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη εργατικών χεριών και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων, ενώ νέες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της ελληνικής γης και δείχνουν τον δρόμο για την ενίσχυση της παραγωγικής αλυσίδας.

"ΝΕΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ"

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια», Ανδρέας Σιάμισιης παραχωρεί μία αποκλειστική συνέντευξη στο «Special Report» και συζητά με τον Αντώνη Φουρλή για τις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία στην αγορά του πετρελαίου και τις προκλήσεις για τους εργαζόμενους, τις μεταφορές και την οικονομία, αλλά και για το πώς μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ανταποκρίνεται στη νέα κανονικότητα.





«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 24:00

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr