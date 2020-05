Κόσμος

Ο κορονοϊός σαρώνει τη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν περισσότερα από 10.000 νέα κρούσματα. Πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα, 10.028 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να φθάσει τα 242.271.

Η Ρωσία είναι από χθες η δεύτερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Το ρωσικό κέντρο απόκρισης στον κορονοϊό ανέφερε πως 96 άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θανάτων στους 2.212.

Στο μεταξύ, η ρυθμιστική αρχή για την κρατική υγειονομική περίθαλψη στη Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη χρήση ρωσικής κατασκευής ιατρικών αναπνευστήρων ενός ορισμένου μοντέλου που κατασκευάστηκαν μετά την 1η Απριλίου, έπειτα από φωτιές που ξέσπασαν σε δύο νοσοκομεία που χρησιμοποιούσαν δύο τέτοια μηχανήματα.

Ο ιατρικός αναπνευστήρας Aventa-M χρησιμοποιείτο στο Νοσοκομείο Αγίου Γεωργίου στην Αγία Πετρούπολη όπου πέντε άνθρωποι πέθαναν σε φωτιά που ξέσπασε εκεί χθες, Τρίτη, και επίσης σε νοσοκομείο στη Μόσχα όπου η φωτιά είχε αποτέλεσμα να πεθάνει ένας άνθρωπος το Σάββατο.

Η ρυθμιστική αρχή, η Rozdravnadzor, δήλωσε σήμερα πως ελέγχει την ποιότητα και την ασφάλεια των αναπνευστήρων στα δύο νοσοκομεία.