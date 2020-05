Οικονομία

Κτηματολόγιο: Τελευταία ευκαιρία για τη δήλωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τελευταία ευκαιρία για δήλωση της ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο. Πώς θα εξυπηρετούν τα γραφεία Κτηματογράφησης τους πολίτες.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με ανακοίνωσή του, καλεί για τελευταία φορά τους πολίτες, που είτε δεν έχουν δηλώσει καθόλου την ιδιοκτησία τους, είτε έχουν προχωρήσει σε δήλωση εμπρόθεσμης προσέλευσης και εκκρεμεί η οριστικοποίηση των δηλώσεών τους, να το πράξουν άμεσα.

Αναφορικά με την ενεργοποίηση του νόμου για την επιβολή προστίμων σε όσους δεν δήλωσαν εγκαίρως την ατομική τους ιδιοκτησία μετά τις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις της πολιτείας, από το Κτηματολόγιο τονίζεται, πως μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να θεσμοθετηθεί ο τρόπος επιβολής τους. Ενώ, το ύψος του προστίμου θα είναι συνάρτηση της αξίας της ιδιοκτησίας, που δεν δηλώθηκε και του χρόνου καθυστέρησης. Μετά την θεσμοθέτησή τους θα ενεργοποιηθεί και η επιβολή τους. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, όσοι πολίτες σπεύσουν μέχρι τότε να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η προσέλευσή των πολιτών στα γραφεία Κτηματογράφησης γίνεται αυστηρά κατόπιν ραντεβού και τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 210 6505600 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου

Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον το σύνολο των γραφείων Κτηματογράφησης της χώρας προκειμένου να δεχθούν όσους πολίτες δεν έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα την ιδιοκτησία τους.

Στα γραφεία Κτηματογράφησης τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας των πολιτών, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Όπως έγινε γνωστό, το τελευταίο διάστημα και λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, η κίνηση στα γραφεία Κτηματογράφησης μειώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής δηλώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι περιοχές με την μεγαλύτερη καθυστέρηση στην υποβολή δηλώσεων είναι τα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Λήμνος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Ικαρία και οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Λακωνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Μαγνησίας/Σποράδες, ν. Ιωαννίνων/Θεσπρωτίας και Δυτικής Αττικής/Νήσων Αττικής.