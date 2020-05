Κοινωνία

“Παιδεραστής του Ρεθύμνου”: επιστροφή στη φυλακή προτείνει η εισαγγελέας

Το σκεπτικό της εισαγγελέως. Ποιος θα λάβει την τελική απόφαση…

Να επιστρέψει στη φυλακή ο καταδικασμένος για παιδεραστία Νίκος Σειραγάκης προτείνει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας, καθώς παραβίασε τους όρους της αποφυλάκισής του και συνελήφθη εκ νέου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, ο Νικος Σειραγάκης «κατά την αποφυλάκισή του, στις 22 Απριλίου 2020, είχε προς έκτιση υπόλοιπο ποινής 7 ετών, 10 μηνών και 25 ημερών. Όμως, όπως προκύπτει από έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμαριάς, αλλά και από την αναφορά του ανθυπαστυνόμου Π.Γ., στις 8 Μαΐου 2020 αναζητήθηκε από αστυνομικούς στη διεύθυνση που είχε δηλώσει στην Καλαμαριά και εξακριβώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας, από ένοικο της οικοδομής, ότι δεν διαμένει στη δηλωθείσα ως άνω διεύθυνση και είναι παντελώς άγνωστο άτομο στην περιοχή».

Κατά την εισαγγελέα, με τη συμπεριφορά του αυτή, «χωρίς να αιτηθεί προηγουμένως την τροποποίηση των υποχρεώσεων που του επιβλήθηκαν δυνάμει βουλεύματος ως προς τον τόπο διαμονής του και χωρίς να εκδοθεί σχετικό τροποποιητικό βούλευμα, που να του επιτρέπει για βάσιμο λόγο να αλλάξει τον τόπο αυτόν, εξωτερίκευσε τη βούλησή του να μην υποβάλλει τον εαυτό του στο ως άνω στάδιο εκτέλεσης της ποινής του, κατά τον χρόνο της δοκιμασίας του».

Ο Σειραγάκης είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια φυλάκισης (κατά τον νόμο εκτιτέα τα 25) για παιδεραστία σε βάρος 36 παιδιών, ωστόσο βγήκε ελεύθερος από τις φυλακές Γρεβενών, αφού εξέτισε μόλις οκτώ χρόνια και πέντε μήνες κάθειρξης.

Η αίτησή του για αποφυλάκιση είχε γίνει δεκτή με βούλευμα, ήταν υποχρεωμένος να διαμένει εντός του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ωστόσο εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην περιοχή της Μενεμένης, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή σύλληψή του, «επειδή κρίθηκε ότι συντρέχει περίπτωση επείγουσας ανάγκης για να προληφθεί κίνδυνος της δημόσιας τάξης, από την τέλεση από τον ίδιο παρόμοιων, με αυτά για τα οποία ήδη καταδικάστηκε, εγκλημάτων».

Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Γρεβενών με βουλευμά του.