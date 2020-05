Κοινωνία

Εκκλησίες: Ο Επίτροπος θα οδηγεί τους πιστούς στις θέσεις τους (βίντεο)

Οι Ιεράρχες συστήνουν στους ηλικιωμένους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ιερείς θα πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις.