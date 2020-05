Οικονομία

Βορίδης στον ΑΝΤ1: θα επιδοτηθούν όλοι οι πληττόμενοι αγρότες από τον κορονοϊό (βίντεο)

Κανονικά θα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας όσοι άνεργοι επιλέξουν να δουλέψουν σε αγροτικές εργασίες.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι κάθε πληττόμενος αγρότης θα λάβει επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ και κάθε αγροτική επιχείρηση μέχρι 50.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από ευρωπαϊκά κονδύλια και το συνολικό ποσό θα είναι περίπου 41.000.000 ευρώ. Επίσης θα επιδοτηθούν και οι κτηνοτρόφοι, αλλά από κρατικά κονδύλια.

Όπως είπε ο κ. Βορίδης, η τελική έγκριση από την ΕΕ για το πρόγραμμα αυτό θα δοθεί τον επόμενο μήνα και μέχρι το τέλος Ιουνίου θα ξέρουμε ακριβώς τα πρέπει να κάνουν οι αγρότες για να επιδοτηθούν. Η δε διαδικασία θα γίνει μέσω πλατφόρμας του Υπουργείου, που είναι ήδη σε λειτουργία.

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε και στο θέμα των ανέργων οι οποίοι θα θελήσουν να δουλέψουν σε αγροτικές εργασίες συγκομιδής, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, παράλληλα με την αμοιβή τους.

Τέλος και με αφορμή τις οδηγίες της Κομισιόν για τον τουρισμό, τις θέσεις στα αεροπλάνα, αλλά και τους περιορισμούς στις οργανωμένες παραλίες που ανοίγουν, υποστήριξε ότι το ζητούμενο αυτή την εποχή είναι να βρεθεί η χρυσή τομή.

Αν το ζητούμενο είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας, τότε δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία οικονομική δραστηριότητα και οι επιπτώσεις θα είναι ανυπολόγιστες. Αν από την άλλη θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς, τότε οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία θα είναι τραγικές. Άρα το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένας συμβιβασμός.