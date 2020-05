Life

“The 2Night Show”: την Πέμπτη με “εξομολογήσεις καρδιάς” (εικόνες)

Οι απώλειες αγαπημένων προσώπων στην διάρκεια της καραντίνας, η περιπέτεια με τον κορονοϊό και οι ξεχωριστές στιγμές των καλεσμένων του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον αγαπημένο ερμηνευτή Γιάννη Κότσιρα. Στην τηλεφωνική τους σύνδεση, μιλά για τον θάνατο της μητέρας του, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, καθώς και για τις αλλαγές στη ζωή του.

Στην τηλεοπτική τους συνάντηση στο πλατό, περιγράφει την ευτυχία, αλλά και την πληρότητα που αισθάνεται στο πλευρό της συζύγου του, ενώ αναφέρεται και στις προτεραιότητές του, οι οποίες έχουν αλλάξει μετά τη γέννηση των παιδιών του.

Τέλος, αποκαλύπτει το κενό και τη στενοχώρια που νιώθει μέσα του, επειδή δεν πρόλαβε, όπως θα επιθυμούσε, να ζήσει πολύ με τον πατέρα του.

Η Ιλένια Ουίλιαμς εξιστορεί πώς βίωσε η ίδια τον κορονοϊό, αφού νόσησε κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Μιλά για τις διαστάσεις που είχε πάρει ο χωρισμός της από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ενώ τονίζει πως στο μέλλον θα προστατεύει περισσότερο την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Επίσης, αποκαλύπτει, πως η στροφή στη μουσική αποτέλεσε μοναδική διέξοδο για εκείνη, μετά από μια περίοδο κατάθλιψης στη ζωή της.

Η Έλενα Κρεμλίδου, η γνωστή σε όλους «Μariposa», έρχεται στο «The 2Night Show» και ανοίγει την καρδιά της στον Γρηγόρη.

Αναφέρεται στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς και εκφράζει το μεγάλο της παράπονο. Μεταξύ άλλων και εμφανώς συγκινημένη, μιλά για την προδοσία και τη ζήλια που έχει βιώσει από το φιλικό της περιβάλλον, ενώ αποκαλύπτει πως έχει πολύ καιρό να κάνει σχέση.

Η συνάντησή της με τις «Μύγες» είναι ιδιαιτέρως απολαυστική αλλά και αποκαλυπτική!

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!