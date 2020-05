Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας: δειγματοληπτικοί έλεγχοι για κορονοϊό σε όλη τη Θεσσαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τη δειγματοληψία στον οικισμό Ρομά της Νέας Σμύρνης…

Στη Λάρισα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας ο οποίος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. Ο κ. Αρκουμανέας αναφέρθηκε στις Kινητές Mονάδες που θα προχωρήσουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη Θεσσαλία, αλλά και στην επιχείρηση δειγματοληψίας που συνεχίζεται στον οικισμό Ρομά της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Συνεχίζουμε τις εξετάσεις. Ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με την Περιφέρεια κάνουμε ότι χρειάζεται για την προστασία της δημόσιας Υγείας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και σημείωσε ότι σήμερα 21 Κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στη Θεσσαλία και θα πάνε σε διάφορες περιοχές, κατόπιν συνεννόησης που έγινε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την 5η ΥΠΕ, ώστε να γίνουν εξετάσεις στις ευπαθείς ομάδες και στην τοπική κοινωνία.

«Με τον περιφερειάρχη καταγράψαμε όλες τις δομές Πρόνοιας όπου θα γίνονται οι έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι κινητές Μονάδες θα παραμείνουν 3 έως 6 μήνες όπου θα προχωρήσουν σε ελέγχους και στον γενικό πληθυσμό, αλλά και σε συγκεκριμένες δομές για να βοηθήσουμε στην ιχνηλάτηση», τόνισε ο κ. Αρκουμανέας.

Τέλος, αναφορικά με την δειγματοληψία στη Νέα Σμύρνη, της Λάρισας ο κ. Αρκουμανέας δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στην κοινότητα, σημειώνοντας ότι «βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα».