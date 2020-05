Κοινωνία

Κορονοϊός: Ξεκινούν τα δρομολόγια τρένων Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Ξανά στις ράγες τα τρένα για Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια. Η ανακοίνωσε της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα μέτρα προστασίας των επιβατών.

Την επανέναρξη της λειτουργίας των δρομολογίων της στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, από την προσεχή Δευτέρα 18.05.2020 ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η επανεκκίνηση γίνεται στο πλαίσιο της σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών στις μετακινήσεις και έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας των επιβατών.

Ειδικότερα, από την Δευτέρα 18.05.2020 θα κυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες IC 50, IC 52, IC56 και IC 58, από την Αθήνα με προορισμό την Θεσσαλονίκη, καθώς και οι αμαξοστοιχίες IC 51, IC 53, IC 57 και IC 59, από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

Οι επιβάτες, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ταξίδι με επιστροφή εντός της ίδιας ημέρας, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα πρώτα πρωινά, express δρομολόγια IC 50 & 51, από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, να μεταβούν γρήγορα και με ασφάλεια στο κέντρο της πόλης και να επιστρέψουν με τις απογευματινές αμαξοστοιχίες IC 58 & 59, αντίστοιχα.

Επίσης, επανακυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 81, 83, 84 και 86 στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Φλώρινα και αντίστροφα, καθώς και τα τοπικά δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα – Βόλος – Λάρισα.

Η εταιρεία υπενθυμίζει σε όλους τους επιβάτες ότι «οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προστασίας για την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς και για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας».

Συγκεκριμένα:

Το προσωπικό μας χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Υπάρχουν σημεία με αντισηπτικό σε κάθε βαγόνι όλων των αμαξοστοιχιών.

Υπάρχει συνεχής εισροή φρέσκου αέρα σε όλες τις αμαξοστοιχίες.

Γίνεται διαρκής αλλαγή φίλτρων αέρος σε όλες τις αμαξοστοιχίες.

Γίνεται καθημερινή απολύμανση όλων των αμαξοστοιχιών.

Υπάρχει έλεγχος στις επιβιβάσεις.

Όλα τα εισιτήρια μας εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .