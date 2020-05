Αθλητικά

Τέλος ο Μήτρογλου από την Αϊντχόφεν

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Έλληνα επιθετικού στον ολλανδικό σύλλογο δεν είχε συνέχεια.

Ο Κώστας Μητρόγλου θα αποχωρήσει από την PSV Αιντχόφεν και θα επιστρέψει στην Μαρσέιγ, με την οποία εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021.

Αυτό αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ολλανδία, σημειώνοντας ότι ήδη η διοίκηση του ολλανδικού συλλόγου έχει ενημερώσει σχετικά την γαλλική ομάδα.

Ο 32χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στον αγώνα εναντίον του Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά η συνέχεια, όπως αναφέρουν, ήταν λιγότερο συναρπαστική και καθώς προχωρούσε η σεζόν, ο ρόλος του έγινε όλο και πιο περιορισμένος.

Η Αϊντχόφεν πλήρωσε 1,25 εκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο για να τον αποκτήσει ως δανεικό. Σε 348 λεπτά συμμετοχής σημείωσε τρία γκολ.