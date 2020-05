Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: ομόφωνα ένοχοι οι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για το βιασμό και τη δολοφονία της φοιτήτριας στη Ρόδο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η αγόρευση της εισαγγελέως.

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης Τοπαλούδη, όπως κατηγορούνται για:

ομαδικός βιασμό από κοινού ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού

Αμέσως μετά πήραν το λόγο οι δικηγόροι, για να τοποθετηθούν σχετικώς με την αναγνώριση ελαφρυντικών, προκειμένου να προσδιοριστεί η ποινή για τους καρτηγορούμενους.

Αρχικώς δεν υπήρξε κάποια αντίδραση στην αίθουσα κατά την ανακοίνωση της απόφασης, καθώς είχε ζητήσει η πρόεδρος να υπάρξει απόλυτη ησυχία. Ωστόσο, κάποια στιγμή η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας ξέσπασε, ζητώντας την επιβολή ποινής ανάλογης με το έγκλημα που διέπραξαν οι δύο νέοι.

Κόντρα για τον Σκέρτσο

Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατέρας της Ελένης, Γιάννης Τοπαλούδης ζήτησε να επιβληθεί στους δράστες η ανώτατη ποινή.

Παράλληλα, με αφορμή τη χθεσινή τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό, Άκη Σκέρτσου, για την αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη, ο Γ.Τοπαλούδης, ζήτησε να σταματήσει η πολιτική σύγκρουση.

«Σταματήστε να παίζετε πολιτική παιχνίδια στη μνήμη της κόρης μας, λύστε αλλού τις διαφορές σας», είπε σχετικά ο άτυχος πατέρας.

Ο Α.Σκέρτσος, την αποπομπή του οποίου ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανάρτησή του με αφορμή την άκρως συναισθηματική αγόρευση της εισαγγελέως, κι ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος ζητούσε την πειθαρχική της δίωξη διότι καταφέρθηκε κατά δικηγόρων, σε ανάρτησή του ανέφερε πως «τα δικαστήρια δεν είναι λαϊκή απογευματινή και η δικαστική κρίση πρέπει να γίνεται χωρίς συναισθηματικές ταυτίσεις».

«Η δημόσια τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ σε μία δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, μία δίκη που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, συνιστά ωμή παρέμβαση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εφόσον ο κ. Σκέρτσος θέλει να τοποθετείται ως απλός πολίτης ας τον αποπέμψει ο κ. Μητσοτάκης για να μπορεί να τοποθετείται επί παντός επιστητού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δήλωσε στον Alpha 989 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης.

«Δεν γίνεται λαϊκό δικαστήριο, εμείς εκπροσωπούμε κάθε οικογένεια, κάθε γονιό που στέλνει το παιδί του να σπουδάσει και το παραλαμβάνει παραμορφωμένος οικτρά και βιασμένο», δήλωσε ο πατέρας της Ελένης.

Ο κ.Σκέρτζος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, αναφέροντας πως εξέφρασε προσωπική άποψη και τη σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας για παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε σειρά υποθέσεων στη Δικαιοσύνη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι «η Κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στα θέματα της Δικαιοσύνης. Ο κ. Σκέρτσος εξέφρασε προσωπικές απόψεις, χωρίς καμία πρόθεση να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης. Φαίνεται όμως ότι στην Αξιωματική Αντιπολίτευση και σε όσους θέλουν να δουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, περισσεύει η υποκρισία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Σκέρτσο. Εξέφρασε προσωπικές απόψεις, χωρίς καμία πρόθεση παρέμβασης στη Δικαιοσύνη. Δεν είναι προσπάθεια παρέμβασης στη Δικαιοσύνη η προσωπική άποψη, η οποία εξηγείται αμέσως ότι δεν είχε τέτοιο σκοπό. Πρόβλημα υπάρχει όταν κάποιος μιλά για έλεγχο των αρμών της εξουσίας, όταν υπάρχει ένα παραδικαστικό κύκλωμα επί των ημερών του, που σήμερα ελέγχεται από την Προανακριτική Επιτροπή ή ακόμα όταν δεν αρέσει σε κάποιον μια απόφαση της Δικαιοσύνης, όταν λέει για παράδειγμα, ότι αποκλείεται να βγει αρνητική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτά ναι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προσωπικές απόψεις».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Είναι απαράδεκτη και προκλητική η παρέμβαση στη δίκη της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη του μέλους της κυβέρνησης Άκη Σκέρτσου, ο οποίος με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επιτέθηκε στην εισαγγελέα της έδρας. Η κυβέρνηση παραμένει βαθιά εκτεθειμένη, παρά την προσπάθεια αναδίπλωσής της, μετά τη γενικευμένη κατακραυγή που προκάλεσε, με το ανυπόστατο επιχείρημα ότι εξέφρασε τάχα προσωπικές απόψεις. Η παρέμβαση αυτή και μάλιστα σε μια τόσο σοβαρή δίκη που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αναδεικνύει, για μια ακόμη φορά, πόσο κενές περιεχομένου είναι οι διακηρύξεις τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν, περί δήθεν σεβασμού της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η υποκρισία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι είναι οι ίδιες δυνάμεις που από κοινού, με τις πρόσφατες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, αποδυνάμωσαν την προστασία των γυναικών απέναντι στην πολύμορφη βία, ρίχνοντας στα μαλακά τους ενόχους (σεξουαλική παρενόχληση από εργοδότες, μαστροπεία κ.ά)».

«Όταν μιλάει ο πολιτικός δεν είναι απλός πολίτης. Η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να κάνει τον εισαγγελέα, να μην προσπαθεί να επηρεάσει τη δικαιοσύνη», σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ο ΓΓ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή τόνισε ότι, «εκτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι επικίνδυνο όταν αναγάγει ένα μη πολιτικό ζήτημα σε κεντρικό θέμα».

«Σε ποια χώρα θα έκανε τέτοια παρέμβαση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό. Όταν είσαι σύμβουλος του πρωθυπουργού δεν εκφράζεις προσωπικές απόψεις. Όταν φύγεις πες ό,τι θες. Και πολύ καλά τα είπε η εισαγγελέας κι ας θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με ανακοίνωση της, «εκφράζει για πολλοστή φορά την ανησυχία της για παρεμβάσεις και δημόσια σχόλια που λαμβάνουν χώρα σε εν εξελίξει δίκες και τα οποία είναι απαξιωτικά για τους παράγοντες της δίκης, με τελική κατάληξη την υπονόμευση του κύρους της Δικαιοσύνης».