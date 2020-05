Κοινωνία

Πρόστιμα 200000 για μάσκες και μετακινήσεις

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων για παραβάσεις των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

Σε πέντε συλλήψεις για λειτουργία επιχειρήσεων, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ, χθες, Πέμπτη 14 Μαΐου, σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού, ενώ βεβαίωσε ισάριθμες παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί σε όλη την Ελλάδα, συνολικά 621 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 607 άτομα.

Παράλληλα, για μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης και μη χρήση μάσκας, βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 150 ευρώ, ως εξής: 9 στην Αττική, 6 στο Βόρειο Αιγαίο, 5 στη Δυτική Ελλάδα, 4 στην Κεντρική Μακεδονία, 4 στην Κρήτη, 1 στη Στερεά Ελλάδα, 1 στη Θεσσαλονίκη και 1 στη Θεσσαλία.

Από την έναρξη του μέτρου, έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 335 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα πρόστιμα, το ύψος των οποίων φτάνει αθροιστικά στις 204.000 ευρώ.

Επίσης, για μετακινήσεις εκτός νομού του τόπου κατοικίας, βεβαιώθηκαν 80 παραβάσεις σε όλη τη χώρα και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 150 ευρώ, ως εξής: 31 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Κεντρική Μακεδονία, 10 στην Αττική, 8 στην Ήπειρο, 7 στη Θεσσαλία, 3 στην Πελοπόννησο, 3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1 στο Βόρειο Αιγαίο και 1 στην Κρήτη.

Από την έναρξη του μέτρου, έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί 1.025 παραβάσεις σε όλη τη χώρα και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.