Προφυλακιστέος ο οδηγός που χτύπησε και σκότωσε το παιδί στην Κόρινθο

Τον δρόμο της φυλακής πήρε ο 53χρονος που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε αβοήθητο στον δρόμο το άτυχο αγόρι.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 53χρονος που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε τον 15χρονο Παντελή στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Ο 53χρονος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ την ώρα του δυστυχήματος, καθώς στο αίμα του βρέθηκαν 2,7 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου, Παναγιώτης Νικολόπουλος μιλώντας στο Korinthostv τόνισε πως η οικογένεια ζητά την απόδοση της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του 15χρονου Παντελή που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος, ο οποίος και τον εγκατέλειψε στα Εξαμίλια Κορινθίας.