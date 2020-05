Life

Ενεργειακό τζάκι: όσα πρέπει να ξέρετε

Προνοήστε για την “θωράκιση” του σπιτιού σας με συστήματα θέρμανσης, αυξημένης ισχύος και μειωμένου κόστους.

Τα ενεργειακά τζάκια, είναι συστήματα θέρμανσης υψηλής απόδοσης και ισχύος. Πρόκειται για εστίες κλειστού τύπου, οι οποίες πιστοποιημένα έχουν υψηλή θερμική απόδοση καύσης, συνεπώς χαμηλή κατανάλωση καυσίμων.

Πώς ζεσταίνουν το χώρο τα ενεργειακά τζάκια;

Τα ενεργειακά τζάκια, αποδίδουν θερμότητα με διαφορετικούς τρόπους. Όταν πραγματοποιείται η καύση του ξύλου έχουμε την χημική αντίδραση

C +Ο 2 > Ενέργεια-Θερμότητα + CO + CO 2 +ΝO 2 +SO 2 + H 2 O + τέφρα + …

Αυτή την ενέργεια-θερμότητα που παράγεται στον θάλαμο της καύσης ενός τζακιού την εκμεταλλευόμαστε και την μεταφέρουμε στην ειδική κατασκευή αεροθαλάμου-δεξαμενή αέρος- ή νεροθαλάμου-δεξαμενή νερού- που υπάρχει στην υπόλοιπη κατασκευή ενός ενεργειακού τζακιού. Συνεπώς αν έχουμε ένα αερόθερμο ενεργειακό τζάκι μέσω του αεροθαλάμου του παράγουμε ζεστό αέρα, αν έχουμε ένα ενεργειακό τζάκι νερού-καλοριφέρ μέσω του νεροθαλάμου του παράγουμε ζεστό νερό. Τα αερόθερμα ενεργειακά τζάκια, διοχετεύουν τον παραγόμενο ζεστό αέρα στον χώρο του σπιτιού είτε μέσω φυσικής ροής είτε με μηχανικά ελεγχόμενη κυκλοφορία χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αντίστοιχα τα ενεργειακά τζάκια νερού-καλοριφέρ ζεσταίνουν τον χώρο μεταφέροντας το παραγόμενο ζεστό νερό μέσω του υδραυλικού δικτύου θέρμανσης στα σώματα καλοριφέρ του σπιτιού.

Είναι όμως όλα τα ενεργειακά τζάκια εξίσου καλά ;

Για να απαντήσουμε σε αυτή την απλή ερώτηση πρέπει να κάνουμε πρώτα μια άλλη ερώτηση-διευκρίνηση , με τι θέλουμε να συγκρίνουμε ένα ενεργειακό τζάκι;

Θέλουμε συγκρίνουμε το ενεργειακό τζάκι με το παραδοσιακό; τότε ή απάντηση είναι ΝΑΙ, τα ενεργειακά τζάκια έχουν πολύ μεγαλύτερη θερμική απόδοση, μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και λιγότερες εκπομπές προς το περιβάλλον σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό τζάκι.

Θέλουμε τώρα να συγκρίνουμε τα ενεργειακά τζάκια μεταξύ τους ; σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν αποδίδουν το ίδιο όλα τα ενεργειακά τζάκια, δεν είναι όλες οι εταιρείες ενεργειακών τζακιών εξίσου καλές.Οι καλές εταιρείες προσπαθούν να επιτύχουν στα μοντέλα που παράγουν όσο το δυνατόν καλύτερη καύση, να πλησιάσουν την «τέλεια καύση», άρα το μέλημα τους είναι να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θερμική απόδοση, μικρότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου και λιγότερες εκπομπές μικροσωματιδίων , βλαβερών οξειδίων και τέφρας. Οι πιστοποιήσεις για τα μοντέλα αυτών των εταιρειών έχουν δοθεί από τα πλέον έγκριτα ινστιτούτα κρατών όπως η Γερμανία, η Ελβετία που έχουν και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές πάνω στο θέμα ενέργεια-περιβάλλον-κλίμα. Οι πιστοποιήσεις των μοντέλων αυτών των εταιρειών δεν έχουν καμιά σχέση με τις πιστοποιήσεις άλλων εταιρειών οι οποίες απλώς παράγουν ενεργειακά τζάκια και χρειάζονται απλώς μια οποιαδήποτε πιστοποίηση για να είναι νόμιμοι και να πωλούν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει όλο και αυστηρότερα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εκπομπών προς το περιβάλλον. Την δεκαετία 2020-2030 όλα τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές προς το περιβάλλον. Στον τομέα των ενεργειακών τζακιών τίθεται σε εφαρμογή από την 01/01/2022 η κοινοτική οδηγία ECODESIGN η οποία θέτει πολύ αυστηρές προδιαγραφές και για τις εκπομπές των τζακιών προς το περιβάλλον. Σήμερα υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες παραγωγής ενεργειακών τζακιών οι οποίες έχουν παρουσιάσει τέτοια μοντέλα και έχουν στρέψει όλη την έρευνα και παραγωγή να είναι σύμφωνη με αυτές τις προδιαγραφές.

Η επιλογή ενός ενεργειακού τζακιού δεν είναι κάτι απλό, ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που ζει η Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία. Οι περισσότερες εταιρείες ενεργειακών τζακιών στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια έχουν επικεντρωθεί στο να παρουσιάζουν μοντέλα τα οποία τα συγκρίνουν μόνο με τα παραδοσιακά τζάκια ή συγκρίνουν τα ενεργειακά τζάκια μεταξύ τους μόνο σύμφωνα με την τιμή τους, διαφημίζονται με σλόγκαν τύπου «ενεργειακό τζάκι από….ευρώ», ο καταναλωτής μπερδεύεται και νομίζει ότι όλα τα ενεργειακά τζάκια είναι εξίσου καλά. Ας επικεντρωθούμε για λίγο στο θέμα της κατανάλωσης καυσίμου, ένα καλό ενεργειακό τζάκι πετυχαίνει 40% -60% μικρότερη κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με ένα απλώς ενεργειακό τζάκι. Σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα ακριβότερο και ποιοτικότερο μοντέλο ενεργειακού τζακιού πετυχαίνει απόσβεση της διαφοράς τιμής αγοράς του και από εκεί και μετά πετυχαίνει κέρδος κάθε χρόνο στο κόστος της ετήσιας θέρμανσης. Η επιλογή ενός φθηνού ενεργειακού τζακιού σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται πολύ εύκολα ότι στην πράξη λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης ξύλου είναι η λάθος επιλογή. Πρέπει να θυμόμαστε και να καταλάβουμε ότι κόστος θέρμανσης θα το πληρώνουμε κάθε χρόνο ενώ την αγορά του προϊόντος την κάνουμε μόνο μια φορά. Ο καταναλωτής επομένως πρέπει να ενημερωθεί σωστά και να επιλέξει ένα ποιοτικό μοντέλο το οποίο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις πλέον αυστηρότερες προδιαγραφές και αν είναι δυνατόν να είναι προσαρμοσμένο σύμφωνα με την Ecodesign κοινοτική οδηγία.

Το ποιοτικό ενεργειακό τζάκι και όχι το απλώς το ενεργειακό τζάκι είναι μια επένδυση για το μέλλον. Τα ποιοτικά ενεργειακά τζάκια, μπορούν να ζεστάνουν πολύ αποτελεσματικά έναν χώρο, με εξαιρετική οικονομία καυσίμου και με ελάχιστες εκπομπές προς το περιβάλλον. Η κατασκευή τους προσφέρεται με εγγύηση ορθής λειτουργίας και έγκριτη πιστοποίηση άριστης απόδοσης και ποιότητας. Αποτελούν μια εξαιρετική λύση θέρμανσης συνδυάζοντας ασφάλεια, ζεστασιά , οικονομία και οικολογία.