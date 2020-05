Κοινωνία

“Άρπαξαν” 5000 ευρώ από ηλικιωμένη

Πώς οι επιτείδιοι κατάφεραν να ξεγελάσουν την γυναίκα και να αποσπάσουν έναν τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό.

Άγνωστοι εξαπάτησαν ηλικιωμένη σε χωριό της Δράμας και κατάφεραν να της αποσπάσουν 5.000 ευρώ, λέγοντας ψέματα ότι η κόρη της τραυματίστηκε σε τροχαίο και έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ένας άνδρας της τηλεφώνησε και αφού είπε ότι είναι γιατρός την ενημέρωσε για το περιστατικό, ενώ στη συνέχεια μια γυναίκα που παρίστανε την κόρη της την παρακάλεσε να δώσει τα χρήματα.

Ύστερα από συνεννόηση η ηλικιωμένη άφησε σακούλα με 5.000 ευρώ σε κάδο απορριμμάτων από όπου τα παρέλαβε άγνωστος.

Η Αστυνομία γνωστοποίησε ότι ανάλογα κρούσματα εξαπάτησης παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της Ξάνθης και της Κομοτηνής και καλούν τους πολίτες να έχουν το νου τους και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρήματα και να προσφεύγουν στις αστυνομικές αρχές.