Ζώδια: οι προβλέψεις της Κυριακής

Κυριακή 17 Μαΐου και μετά τον Πλούτωνα ο Ήλιος από τον Ταύρο τριγωνίζει τον ανάδρομο, εδώ και δύο μέρες, Δία στον Αιγόκερω. Μια πολύ ευχάριστη όψη η οποία θα συνεχίσει να μας επηρεάζει μέχρι τα μισά τουλάχιστον της επόμενης εβδομάδας, γι’ αυτό και θα τη δούμε αναλυτικότερα αύριο.

Οι προβλέψεις αυτό το σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένες στην αναδρομή του Δία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη και θα μας κάνει να αμφισβητήσουμε τους στόχους μας ή τους τρόπους που έχουμε επιλέξει να τους κατακτούμε.

Για να καταλάβουμε πως λειτουργεί σε αυτή τη φάση ο Δίας ανατρέξτε στα μαθητικά σας χρόνια που κάποιος καλά κατά τ’ άλλα δάσκαλος αρνούταν να σας λύσει τις απορίες σας και σας έβαζε στη διαδικασία να ψάξετε μόνοι σας τις απαντήσεις.

Έτσι και τώρα, εκεί που πελαγώνετε και νιώθετε ότι δεν ξέρετε τι να κάνετε είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψετε τις εναλλακτικές σας.

ΚΡΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ : Ο Δίας για τους επόμενους 5 μήνες θα κινείται σε ανάδρομη τροχιά στον Αιγόκερω κι εσύ θα έχετε την ευκαιρία να επανεξετάσεις και ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσεις αυτό που αποκαλούμε «κοινωνική ταυτότητα.…η συνέχεια για τον Κριό σήμερα εδώ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Τους επόμενους 5 μήνες που ο Δίας θα γυρίσει ανάδρομος στον Αιγόκερω θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις τις δυνατότητες εξέλιξης και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζεις για τη ζωή σου..η ημερήσια πρόβλεψη για τον Ταύρο εδώ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΣΗΜΕΡΑ: Ο Δίας που για τους επόμενους 5 μήνες θα βρίσκεται ανάδρομος στον Αιγόκερω θα φέρει στο προσκήνιο κληρονομικά ζητήματα και επενδύσεις, ενώ θα σας κάνει να επανεξετάσετε κάποιες συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου…η συνέχεια για τον Δίδυμο εδώ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ:Για τους επόμενους 5 μήνες ο Δίας που θα βρίσκεται ανάδρομος απέναντι σου, στον Αιγόκερω, βάζει στο μικροσκόπιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Μπορεί να θελήσεις να κάνεις το επόμενο βήμα στη σχέση σου ή να θελήσεις να μεγαλώσεις την οικογένεια σου…ημερήσια πρόβλεψη για τον Καρκίνο εδώ

ΛΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ: Το πέρασμα του Δία σε ανάδρομη πορεία από τη μία μπορεί να γεμίσει το πρόγραμμα σου και να σε κάνει να τρέχεις σαν τρελός, αλλά απολαμβάνοντας το παράλληλα, ενώ θα σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες στη ζωή σου...η συνέχεια για τον Λέοντα εδώ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Ο Δίας γυρνάει ανάδρομος στον Αιγόκερω και σου δίνει την ευκαιρία να ξανασκεφτείς τι είναι αυτό που σε κάνει πραγματικά χαρούμενο, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά και κατά πόσο είσαι ευχαριστημένος από τις επιλογές σου..η ημερήσια πρόβλεψη για τον Παρθένο εδώ ΖΥΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ:Το πέρασμα του Δία σε ανάδρομη πορεία στον Αιγόκερω μπορεί από τη μία να σε βοηθήσει να διευθετήσεις ζητήματα που αφορούν το σπίτι σου. Από την άλλη θα μπορέσεις να δεις κατά πόσο οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια βασίζονται στην ειλικρίνεια..η συνέχεια για τον Ζυγό εδώ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Με τον Δία ανάδρομο στον Αιγόκερω θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις νέες εμπειρίες το επόμενο διάστημα μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες που μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα.η ημερήσια πρόβλεψη για τον Σκορπιό εδώ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: Στον τομέα των οικονομικών σου θα βρίσκεται ανάδρομος τους επόμενους μήνες ο Δίας κι εσύ θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις τα οικονομικά σου δεδομένα και τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι…η συνέχεια για τον Τοξότη εδώ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: Ο Δίας τους επόμενους 5 μήνες θα κινείται ανάδρομα στο ζώδιο σου για να σου δώσει το χώρο και το χρόνο να ξαναδείς τους στόχους σου και να καταλάβεις κατά πόσο είναι οι σωστοί, αυτοί δηλαδή που εξυπηρετούν τις πραγματικά δικές σου ανάγκες ...η ημερήσια πρόβλεψη για τον Αιγόκερω εδώ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Ο Δίας έχει βαλθεί εδώ και καιρό να σε κάνει σοφότερο φέρνοντας σε αντιμέτωπο με καταστάσεις και συναισθήματα που απέφευγες, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, όπως ο διάολος το λιβάνιυ..η συνέχεια για τον Υδροχόο εδώ

ΙΧΘΥΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: Τους τελευταίους μήνες που ο Δίας βρίσκεται στον Αιγόκερω θα έχεις διαπιστώσει ότι η ζωή έχει πολλά πιθανά σενάρια και πολλά μονοπάτια ανάμεσα στα οποία θα πρέπει να επιλέξεις το ιδανικότερο, αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο...η ημερήσια πρόβλεψη για τον Ιχθύ εδώ

Πηγή: astrologos.gr