Life

Κορονοϊός: όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα κλιματιστικά (βίντεο)

Πώς γίνεται ο σωστός καθαρισμός τους. Το ανάβουμε εν μέσω της πανδημίας; Τι πρέπει να ξέρουμε για τη χρήση τους. Απαντήσεις από ειδικό στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".