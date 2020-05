Πολιτική

Σε εγρήγορση η Ελλάδα για την Αγία Σοφία (βίντεο)

Διπλωματικό τείχος απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα υψώνει η Αθήνα, η οποία προαναγγέλλει διεθνείς πιέσεις σε περίπτωση που η Άγκυρα μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.