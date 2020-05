Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Ο καύσωνας φεύγει, οι βροχές έρχονται. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Ο σπάνιος μαγιάτικος καύσωνας σιγά σιγά υποχωρεί Νοτιότερα, με τον υδράργυρο σε πτωτική πορεία, που θα συνεχιστεί κυρίως από την Τετάρτη και μετά, οπότε θα αρχίσουν και πάλι, οι ανοιξιάτικες βροχές και μπόρες να δροσιστούν λίγο και οι καλλιέργειες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό με αραιές νεφώσεις, πυκνώτερες στα βόρεια και κυρίως στα βουνά της Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 14 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 39 και Νοτιότερα από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Νοτιάδες στα δυτικά μέχρι 3, τοπικά εως 4 μποφορ που ευνοούν την μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα και βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 5 με τάσεις ανόδου.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΚΑΛΟΚΟΡΗ.

Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για κοκκοειδή/βαμβακάδα και τινάγματα κλάδων 50-60 εκ. για την καλόκορη.

Εάν διαπιστωθεί σοβαρή προσβολή κοκκοειδών ή βαμβακάδας ή παρουσία περισσοτέρων των 6 ατόμων καλόκορης/κλαδίσκο μήκους 50-60 εκ., συνιστάται επέμβαση με θερινό λάδι.

Το θερινό λάδι έχει επίδραση και στα ακάρεα Eriophyidae.

Καλλιεργητικά μέτρα: αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδεμα του εσωτερικού μέρους της κόμης των δένδρων (κλαδοκάθαρος) για εξασφάλιση αερισμού και φωτισμού, ισορροπημένη λίπανση.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: