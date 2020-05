Life

Γυμναστική στις ταράτσες του Σάο Πάολο (εικόνες)

Βραζιλιάνος γυμναστής βρήκε τρόπο να σπάει τη ρουτίνα της καραντίνας και να δίνει ελπίδα και κέφι στους γείτονές του.

Ένας γυμναστής από το Σάο Πάολο έδωσε μια άλλη…διάσταση τόσο στην καραντίνα, όσο και στη γυμναστική.

Ο γυμναστής κατέφερε να βγάλει τους γείτονές τους στα μπαλκόνια και τις ταράτσες του και να γυμναστούν όλοι μαζί, υπό τις οδηγίες του.

Πρόκειται για κατοίκους της περιοχής Μπραζιλαντία, την περιοχή του Σάο Πάολο, που έχιε υψηλότερο ποσοστό θανάτων από κορονοϊό σε όλη την περιφέρεια.

«Η άσκηση φέρνει χαρά στους ανθρώπους και τους δείχνει ότι είναι δυνατό μέσα σε όλα αυτά τα κακά νέα να γίνεται κάτι καλό», δήλωσε ο γυμναστής.

Το μάθημά του γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο κι εκείνος δίνει τις οδηγίες από την ταράτσα του μέσω μικροφώνου, με τους «πιστούς» του να ακολουθούν τις κινήσεις τους.

«Μένουμε κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι και περιμένουμε γι’αυτή την ώρα. Όταν τελειώνει είμαστε σε τόσο καλή διάθεση», δήλωσε μία «φανατική» 62χρονη, που συμμετέχει.