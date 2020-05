Οικονομία

“Πράσινο φως” για την εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στην Νότια Κορέα

Έκλεισε η συμφωνία για την εξαγωγή του ακτινίδιου στη Σεούλ, με την αρμόδια Αρχή να δίνει το τελικό «ok».

Το τελικό «ΟΚ» από την αρμόδια Αρχή Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) της Νοτίου Κορέας για την εισαγωγή του στην χώρα της Ασίας, έλαβε το ελληνικό ακτινίδιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στην Σεούλ στον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS «κατά συνέπεια το ελληνικό ακτινίδιο δύναται πλέον να εξαχθεί στη Νότια Κορέα αρχής γενομένης από την 22 Απριλίου 2020».

«Το άνοιγμα της αγοράς της Νοτίου Κορέας αντιπροσωπεύει άλλο ένα σημαντικό βήμα για τον τομέα των εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών της χώρας μας που έχει στοχεύσει πολλές διαφορετικές αγορές κατά την τελευταία δεκαπενταετία», δήλωσε ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, Γιώργος Πολυχρονάκης προσθέτοντας: «Στα γραφεία μας έχουν αποσταλεί οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αποστολές του προϊόντος, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα κατά την είσοδό τους στη Ν Κορέα. Επιπρόσθετα και κατάλογος με στοιχεία επικοινωνίας των σημαντικότερων Κορεατικών εταιρειών εισαγωγής-χονδρεμπορίας ακτινιδίου».

Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση οδηγιών από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόσο προς τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές ελεγκτικές αρχές όσο και τους εξαγωγείς.

Ιστορικό

Το 2013 έγιναν οι πρώτες κινήσεις για εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στην Νότιο Κορέα, ενώ στις 29/3/2016 σε αυτές τις ενέργειες προστέθηκαν τα κεράσια και τα δαμάσκηνα. Εν συνεχεία, από τις 17 έως τις 25 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εμπειρογνωμόνων της χώρας αυτής με σκοπό την αξιολόγηση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των ελληνικών οπωρώνων ακτινιδίου και συσκευαστηρίων των ενδιαφερομένων Ελλήνων εξαγωγέων.