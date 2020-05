Πολιτισμός

“Special Report”: Ο κορονοϊός και οι επιπτώσεις στον χώρο του Πολιτισμού (εικόνες)

Ο χώρος της τέχνης υπήρξε, ίσως, το μεγαλύτερο σιωπηρό «θύμα» από την εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα. Θα υπάρξει επόμενη ημέρα;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 24:00

"ΤΕΧΝΗ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ"

Θέατρα και σινεμά κλειστά, συναυλίες που ματαιώθηκαν, χιλιάδες εργαζόμενοι μετέωροι. Ο χώρος της τέχνης υπήρξε, ίσως, το μεγαλύτερο σιωπηρό «θύμα» από την εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα μας. Το «Special Report» αναζητά απάντηση σε ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται μετά το τέλος της καραντίνας: θα υπάρξει επόμενη μέρα στον χώρο του Πολιτισμού, και αν ναι, με τί θα μοιάζει;

Ο Αντώνης Φουρλής συναντά τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον διοργανωτή συναυλιών Θωμά Μαχαίρα από τον χώρο της μουσικής, την Ελένη Ράντου, την Μαριάννα Κάλμπαρη, τον Στέλιο Μάινα και τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Μάνο Βαβαδάκη από τον χώρο του θεάτρου, και συζητά μαζί τους, μεταξύ άλλων, για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον χώρο της τέχνης, τη σχέση με το κοινό, τις προσωπικές αλλά και τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Η κάμερα της εκπομπής επισκέπτεται, ακόμη, τη σχολή χορού όπου διδάσκει η ταλαντούχα χορογράφος Μυρτώ Γράψα, ένα θερινό σινεμά που ετοιμάζεται να λειτουργήσει, αλλά και τα πρώτα γυρίσματα, μετά το lockdown, της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες», όπου ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος και η ηθοποιός Δανάη Λουκάκη μιλούν για τις προκλήσεις της «νέας κανονικότητας» στην τηλεοπτική παραγωγή.

