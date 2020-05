Αθλητικά

Ο Γιουσέιν Μπολτ έγινε πατέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύντροφος του κορυφαίου σπρίντερ όλων των εποχών έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Ο κορυφαίος σπρίντερ όλων εποχών, Γιουσέϊν Μπολτ, και η σύντροφός του, Κάσι Μπενέτ, καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, σε σημερινό συγχαρητήριο tweet του.

Ο Τζαμαϊκανός οκτώ φορές Ολυμπιονίκης, ο οποίος κατέχει τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100μ και 200μ, είχε επιβεβαιώσει ότι η Μπένετ περίμενε την κόρη τους σε βίντεο στο Instagram τον Μάρτιο.

«Συγχαρητήρια στον θρύλο μας Γιουσέϊν Μπολτ και την Κάσι Μπένετ για τη νεογέννητη κόρη τους», έγραψε ο Χόλνες.