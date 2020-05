Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - επιστήμονες: μη βασίζεστε μόνο στη ζέστη για εξάλειψη της πανδημίας

Στατιστικές έρευνες που διεξήχθησαν τους τελευταίους μήνες εντόπισαν μια κάποια σχέση μεταξύ του κλίματος και της επιδημίας. Τι λένε όμως οι ειδικοί;

Η ζέστη του καλοκαιριού δεν θα σώσει από μόνη της το βόρειο ημισφαίριο από την πανδημία του κορονοϊού, τόνισαν ερευνητές του αμερικανικού πανεπιστημίου Πρίνστον σε έρευνα τους που δημοσίευσαν χθες, Δευτέρα, στο επιστημονικό περιοδικό Science.

Στατιστικές έρευνες που διεξήχθησαν τους τελευταίους μήνες εντόπισαν μια κάποια σχέση μεταξύ του κλίματος και της επιδημίας: όσο περισσότερη ζέστη και υγρασία υπάρχει, τόσο λιγότερο εξαπλώνεται ο κορονοϊός. Όμως οι εκτιμήσεις αυτές είναι προκαταρκτικές, ενώ ουσιαστικά αγνοούμε τη βιολογική σχέση μεταξύ του κλίματος και του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί την covid-19. Τα μοντέλα που δημοσιεύθηκαν στο Science δεν αντικρούουν τα προηγούμενα ευρήματα, όμως τα θεωρούν αμελητέα προς το παρόν. “Προβλέπουμε ότι τα πιο ζεστά και υγρά κλίματα δεν θα καθυστερήσουν την εξάπλωση του ιού στα αρχικά στάδια της πανδημίας”, εξήγησε η βασική συντάκτρια της έρευνας Ρέιτσελ Μπέικερ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πρίνστον.

Η ζέστη και κυρίως η υγρασία παίζουν ρόλο στην εξάπλωση άλλων κορονοϊών και της γρίπης, όμως αυτοί οι παράγοντες μοιάζουν να έχουν μικρή επίπτωση στην εξέλιξη του νέου κορονοϊού σε σχέση με έναν άλλο πολύ πιο σημαντικό: τη μικρή συλλογική ανοσία έναντι του SARS-CoV-2. Δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν προβληθεί παραμένει αρκετά μεγάλος ώστε να διασφαλίζει τη γρήγορη μετάδοση της covid-19. “Ο ιός θα εξαπλώνεται γρήγορα, όποιες κι αν είναι οι κλιματικές συνθήκες”, πρόσθεσε η ερευνήτρια.

Απουσία εμβολίου ή θεραπείας, ο νέος κορονοϊός θα εξακολουθήσει να μολύνει σταδιακά ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Μόνο αφού συμβεί αυτό, θα μπορέσει να γίνει ένας εποχικός ιός, όπως οι άλλοι κορονοϊοί. “Οι άλλοι ανθρώπινοι κορονοϊοί, όπως αυτός που προκαλεί το συνάχι, εξαρτώνται πολύ από εποχικούς παράγοντες και εξαπλώνονται κυρίως τον χειμώνα”, δήλωσε ο καθηγητής Μπράιαν Γκρένφελ. “Αν, όπως είναι πιθανό, ο νέος κορονοϊός είναι επίσης εποχικός, μπορούμε να αναμένουμε ότι θα μετατραπεί σε χειμερινό ιό εφόσον γίνει ενδημικός στον πληθυσμό”.

Η επιστημονική ομάδα εξέτασε πολλά σενάρια για τον SARS-CoV-2 βάσει των όσων έχουν παρατηρηθεί για τον ιό της γρίπης και δύο γνωστούς κορονοϊούς που προκαλούν το συνάχι, προσομοιώνοντας τι θα συμβεί σε διαφορετικές περιοχές της Γης, με διαφορετικές θερμοκρασίας και επίπεδα υγρασίας. “Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι τροπικές περιοχές και οι περιοχές με ισημερινό κλίμα θα πρέπει να προετοιμαστούν για σοβαρές επιδημίες και ότι οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες δεν θα περιορίσουν την εξάπλωση των μολύνσεων”, κατέληξαν οι ερευνητές.