YouΤuber ετών... 90!

Η 90χρονη Χαμάκο Μόρι είναι η μεγαλύτερης ηλικίας gaming YouTuber, σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Η λάτρης βιντεοπαιχνιδιών (και γιαγιά) από την Ιαπωνία, Χαμάκο Μόρι ανακοίνωσε συναρπαστικά νέα στο κανάλι της στο YouTube. Η 90χρονη κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερης ηλικίας video game streamer.

Η Χαμάκο Μόρι, η οποία παίζει εδώ 39 χρόνια βιντεοπαιχνίδια, έχει συλλέξει έναν σημαντικό αριθμό video games που εκτείνονται από τη δεκαετία του '80 έως σήμερα.

Ενώ η Nintendo 64 παραμένει μία από τις αγαπημένες της κονσόλες όλων των εποχών, αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σε αρκετούς τίτλους του PlayStation 4 και αναφέρει ότι το Grand Theft Auto 5 είναι ένα από τα αγαπημένα της παιχνίδια.

«Τα καινούρια παιχνίδια δράσης είναι οπτικά θεαματικά και συχνά χρησιμοποιούν ηθοποιούς για χαρακτήρες. Γι 'αυτό έχω πραγματικά εμμονή με αυτά τώρα» εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε πώς ανακάλυψε τον κόσμο των video games, η 90χρονη απάντησε: «Αισθάνθηκα ότι αν άρχιζα να παίζω παιχνίδια, η ζωή θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα και δεν θα αναγκαζόμουν να σκέφτομαι περιττά πράγματα. Χαίρομαι που ζω μέχρι αυτήν την ηλικία και χαίρομαι που έμαθα πώς να παίζω βιντεοπαιχνίδια. Απολαμβάνω τη ζωή».

Η Χαμάκο Μόρι γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1930 και έχει περισσότερους από 150.000 συνδρομητές στο κανάλι της στο You Tube.

Ο λόγος για τον οποίο άρχισε να ανεβάζει video games στο YouTube ήταν επειδή ήθελε να μοιραστεί την εμπειρία του παιχνιδιού με άλλους.

«Είναι τόσο σπατάλη χρόνου αν είμαι η μόνη που το απολαμβάνω» ανέφερε η Χαμάκο Μόρι, η οποία προσπαθεί να δημοσιεύει τρία ή τέσσερα βίντεο τον μήνα και, όπως λέει, συγκινείται από τα στοργικά σχόλια των θαυμαστών της.