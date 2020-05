Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έρχεται επιδείνωση του καιρού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζει εκ νέου το σκηνικό του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πότε αναμένεται βελτίωση.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Πέμπτη (21-05-2020) από τα δυτικά και βόρεια, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους, καθώς και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά:

Την Πέμπτη (21-05-2020) βροχές και βαθμιαία καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, που από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Στερεά και την Εύβοια θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.