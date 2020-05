Κοινωνία

Γενοκτονία των Ποντίων: Συγκινητική η αλλαγή φρουράς (βίντεο)

Στην αρχή σιγή και μετά η αλλαγή φρουράς υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας...

Συμπληρώνονται σήμερα 101 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το κίνημα των Νεότουρκων και των εθνικιστών του Κεμάλ κατά την περίοδο 1914-1923, κατέληξε στην εξαφάνιση των ελληνικών κοινοτήτων από την περιοχή όπου διαβιούσαν επί τρεις χιλιετίες.

Σήμερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και οι πιο σκληροί λύγισαν στο θέαμα των δυο μελών της προεδρικής φρουράς που φορώντας την Ζίπκα, την παραδοσιακή στολή του Πόντου, στάθηκαν δίπλα στους εύζωνες και μαζί τους έκαναν την αλλαγή φρουράς τιμώντας την 19η Μαΐου, 101 χρόνια μετά την μαύρη μέρα.