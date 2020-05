Κοινωνία

Καλλιθέα: Επίθεση με βιτριόλι σε 34χρονη

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στην εντατική με εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι μία νεαρή γυναίκα δέχτηκε επίθεση με καυστικό υγρό το πρωί της Τετάρτης, στην οδό Θησέως στην Καλλιθέα.

Η 34χρονη πήγαινε στο γραφείο της όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά της μία γυναίκα με μάσκα στο πρόσωπο και της έριξε μεγάλη ποσότητα καυστικού υγρού στο πρόσωπο και το σώμα και αμέσως τράπηκε σε φυγή.

Περαστικοί έτρεξαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα και ειδοποίησαν αστυνομία και ασθενοφόρο. Η 34χρονη νοσηλεύεται στην εντατική ιδιωτικού νοσοκομείο στο Φάληρο, σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στο πρόσωπο και σε άλλη σημεία του σώματός της.

Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τη δεύτερη γυναίκα που έκανε την επίθεση, ενώ ελέγχει και τα βίντεο από τις κάμερες που βρίσκονται γύρω από την καφετέρια που σημειώθηκε η επίθεση.