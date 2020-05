Τεχνολογία - Επιστήμη

Μπαρ σερβίρει... ανέπαφα ποτά εν καιρώ κορονοϊού (βίντεο)

Ένα μπαρ βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να σερβίρει ποτά στους πελάτες του στον καιρό της πανδημίας του κορονοϊού.

Ούτε το στόμα, ούτε η μύτη, ούτε τα χέρια εμπλέκονται, ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μηδενικός: ο μπάρμαν της Gitana Loca, στη Σεβίλλη, είναι 'ιδανικός' για να σερβίρει μπίρες στους πελάτες στον καιρό της πανδημίας του κορονοϊού. Ακόμη κι αν δεν έχει καρδιά, γιατί είναι ρομπότ.

Εγκατεστημένο στην είσοδο του μπαρ, το μηχάνημα αποτελείται από ένα αρθρωτό χέρι που έχει στην άκρη μια τανάλια, όπως ο κάπτεν Χουκ.

Το ρομπότ αρπάζει ένα πλαστικό ποτήρι, περιστρέφεται για να το τοποθετήσει κάτω από την κάνουλα που το γεμίζει με το αφρώδες ποτό, προτού το τοποθετήσει πάνω σε μια πλάκα απ΄όπου το παίρνει ο πελάτης.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ανδαλουσίας, το ρομπότ λειτουργεί από τις 11 Μαΐου, οπότε ξεκίνησε πολύ προσεκτικά και σταδιακά η άρση των μέτρων περιορισμού στην Ισπανία, μια από τις χώρες που έχουν θρηνήσει τα περισσότερα θύματα στην επιδημία με περισσότερους από 27.700 θανάτους.

Η Σεβίλλη βρίσκεται ακόμη στην πρώτη φάση, όπου επιτρέπεται το άνοιγμα των υπαίθριων χώρων των μπαρ, όμως με πολύ περιορισμένη δυνατότητα και πολλά μέτρα υγιεινής και αποστασιοποίησης.

Ο ιδιοκτήτης του "low-cost" μπαρ Gitana Loca, που σερβίρει ποτά από 70 λεπτά, σχεδίαζε να εφοδιάσει ένα άλλο από τα καταστήματά του με ρομπότ πολύ πριν από τα μέτρα περιορισμού προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις του.

Όμως με τα μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν στα μέσα Μαρτίου, το μηχάνημα δεν τέθηκε σε λειτουργία.

Τελικά, «σκεφθήκαμε πως θα ήταν ιδανικό για τη φάση 1» της άρσης των μέτρων περιορισμού, εξηγεί στο AFP ο ιδιοκτήτης του franchise Αλμπέρτο Μαρτίνεθ.

«Καθώς ο σκοπός είναι να αποφευχθεί η επαφή ανάμεσα στους πελάτες και σε κάθε αντικείμενο (...) σκεφθήκαμε ότι το ρομπότ θα ήταν ό,τι πρέπει ώστε να μην υπάρχει επαφή με ένα πλαστικό ποτήρι, να πέφτει μέσα η μπύρα στη συνέχεια, έτσι ώστε όλα να είναι πραγματικά self-service».

Από τις 11 Μαΐου, το ρομπότ προσελκύει περίεργους και πελάτες. Ακόμα κι αν το μπαρ δεν βγάζει τρελά λεφτά καθώς μόνο 12 πελάτες θα επιτρέπεται να καθίσουν στον εξωτερικό χώρο του.

«Προς το παρόν δεν συμφέρει να είμαστε ανοικτοί. Όμως καθώς έχουμε ανταγωνισμό με άλλα μπαρ, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. (Με το ρομπότ) ο κόσμος βλέπει, κατ΄αρχάς, ότι είμαστε ανοικτοί, και στη συνέχεια πως στο μπαρ στη γωνία, συμβαίνει κάτι διαφορετικό», λέει ο Μαρτίνεθ.

Όμως δεν είναι όλοι ενθουσιασμένοι.

«Πιστεύω πως η σχέση ανάμεσα στον πελάτη και τον μπάρμαν, τον άνθρωπο που σερβίρει την μπίρα, το να κοιτάζονται στα μάτια, ο πελάτης να βλέπει πώς σερβίρει την μπίρα, όλα αυτά έχουν μια γοητεία που χάνεται με το ρομπότ αυτό, όχι;» εκτιμά ο Μανουέλ Φερνάντεθ, ένας 33χρονος νομικός που κάθεται στον εξωτερικό χώρο του μπαρ.

«Δεν είμαι υπέρ αυτών των μηχανών, προτιμώ να παίρνω το ρίσκο να μου σερβίρουν την μπίρα όπως γινόταν πάντα», καταλήγει.