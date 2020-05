Οικονομία

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση δανείου

Τι αναφέρει η 6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για τα κριτήρια και τη διαδικασία…

Την 1η Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από όσους έχουν “κόκκινα” αλλά και “πράσινα” δάνεια και έχουν πληγεί από την πανδημία προκειμένου να δικαιούνται την επιδότηση της δόσης του δανείου τους εφόσον έχει υποθήκη την α΄ κατοικία.

Όπως αναφέρεται στην 6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, το πρόγραμμα αφορά δάνεια με υποθήκη την α΄ κατοικία. Τα κριτήρια, με βάση την έκθεση, θα είναι μεταξύ άλλων,

το οικογενειακό εισόδημα,

η αξία της ακίνητης περιουσίας αλλά και

το υπόλοιπο του δανείου.

Όσον αφορά τη διαδικασία, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες που θα πληρούν τα κριτήρια:

θα υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα το διάστημα 1-31 Ιουλίου

θα πραγματοποιείται έλεγχος για το κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια

η τράπεζα θα προχωρά σε αναδιάρθρωση του δανείου κρίνοντας κατά πόσο το συγκεκριμένο δάνειο είναι βιώσιμο και θα υποβάλλει σχετική πρόταση στον οφειλέτη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα “γέφυρα” που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι περιορισμένης διάρκειας. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει, ήδη, δηλώσει ότι η διάρκεια του προγράμματος επιδότησης της δόσης του δανείου θα είναι 6 με 9 μήνες.