Harry Styles: γύρισε κλιπ αφιερωμένο στο... “άγγιγμα” (βίντεο)

Ο ποπ σταρ απολαμβάνει μια αισθησιακή βραδιά σε πλαζ του Μαλιμπού, στο καινούριο του βιντεοκλίπ.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Χάρι Στάιλς ένα όλο ζωηρά χρώματα κλιπ, γυρισμένο σε παραλία, για το τελευταίο του σιγκλ “Watermelon Sugar”. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Fine Line», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Γυρισμένο τον Ιανουάριο σε μια πλαζ του Μαλιμπού, το βιντεοκλίπ ανοίγει με μία... αναιδή αφιέρωση στο «άγγιγμα». Εμφανίζεται ο Χάρι να βαδίζει προς ένα τραπέζι στρωμένο για έναν, έτοιμος να απολαύσει μια φέτα καρπούζι στην άμμο. Η κατάσταση κλιμακώνεται σε ένα beach party, με τον ποπ σταρ να κυκλώνουν... φρούτα και κόσμος, ενώ πολλοί από τους συμμετέχοντες στο πάρτι τον ταΐζουν φρούτα και του δίνουν και τον φιλούν. Κάποια στιγμή, ο τραγουδιστής και η παρέα του, κοντά-κοντά ο ένας με τον άλλο, μασουλάνε φέτες καρπούζι, αγγίζονται και ποζάρουν μπροστά στην κάμερα.

Κανονικά ο Χάρι Στάιλς θα ήταν σε τουρνέ, αλλά λόγω της πανδημίας όλες οι ημερομηνίες των εμφανίσεών του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη αναβλήθηκαν για τις αρχές του επόμενου χρόνου. Ο ποπ σταρ στηρίζει το COVID-19 Solidarity Response Fund του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις ενός t-shirt που διατίθεται από το δικό του merch store.