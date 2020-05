Συνταγές

Μους γιαούρτι με φράουλες από τον Βασίλη Καλλίδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια καλοκαιρινή, δροσερή συνταγή χωρίς ζάχαρη για όλες τις ώρες! Δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το ξεχωριστό γλυκό!