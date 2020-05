Αθλητικά

Πέθανε ο Ηλίας Δαμάσκος

Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πολίστες, ενώ υπήρξε και πρωταθλητής της κολύμβησης, στα αγωνίσματα του προσθίου.

Βαρύ πένθος στην ελληνική υδατοσφαίριση, αλλά και στο χώρο της κολύμβησης προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ηλία Δαμάσκου, σε ηλικία 67 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πολίστες των δεκαετιών του 1960 και του 1970, αγωνιζόμενος με το σκουφάκι του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας, ενώ υπήρξε και πρωταθλητής της κολύμβησης, στα αγωνίσματα του προσθίου.

Ο Ηλίας Δαμάσκος ήταν παντρεμένος με την Βαρβάρα και είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τον Γιώργο και την Αργυρώ. Τα τελευταία χρόνια είχε συνταξιοδοτηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και ζούσε με την οικογένεια του εκτός Αθηνών και εντός Αττικής. Δυστυχώς, αντιλήφθηκε καθυστερημένα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και εισήλθε στο νοσοκομείο, όπου μέσα σε περίπου 20 ημέρες «έφυγε» από τη ζωή.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Δημήτρης Διαθεσόπουλος, δήλωσε: «Ο Ηλίας έγραψε την δική του ιστορία στην κλασική κολύμβηση και την υδατοσφαίριση. Ήταν εξαίρετος άνθρωπος και σπουδαίος αθλητής. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Συλλυπητήρια στους οικείους του».