“The 2night Show”: Εκλεκτοί καλεσμένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής απολαυστικούς καλεσμένους.

Απόψε στις 24:00, η Λίτσα Πατέρα, σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλά για τη συνειδητή παραμονή της εδώ και 30 χρόνια στον ΑΝΤ1, παρά τις προτάσεις που έχει δεχτεί, κατά καιρούς, από άλλα κανάλια. Αναφέρεται στην τυχαία ενασχόληση με την αστρολογία, ενώ εξομολογείται και τη βαθιά της πίστη στον Θεό. Επίσης, αποκαλύπτει πως είχε προβλέψει την πανδημία, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, και κάνει τη δική της εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης το επόμενο διάστημα, με τη διάταξη των πλανητών.

Τέλος, με τον τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει, δίνει συμβουλές για το επόμενο εξάμηνο, για όλα τα ζώδια.

Καλεσμένος του «The 2Night Show» και ο Stan. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και δημιουργός μιλά για το πώς βίωσε την περίοδο της καραντίνας και αποκαλύπτει, για πρώτη φορά, το βίντεο που ανέβασε με τη σύντροφό του στα social media, σε μια αυθόρμητη στιγμή για εκείνον. Επίσης, αναφέρεται στο καινούργιο ντουέτο με τον Διονύση Σχοινά, που κυκλοφόρησε εν μέσω της πανδημίας για φιλανθρωπικό σκοπό, και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο κοινό που τον αγαπά και τον ακολουθεί, όλα αυτά τα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη γειτονική Βουλγαρία. Ακόμη, με τη συνοδεία κιθάρας, κάνει όχημα τη φωνή του και μας ταξιδεύει σε ένα μοναδικό ταξίδι.

Τέλος, θα περάσει και από τις «Μύγες» και το σίγουρο είναι πως η συνάντηση τους θα είναι απολαυστική!

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη. Μιλά για την άνοδο και την αναγνώριση, καθώς και για την πτώση, την οικονομική κατάρρευση και την χρεωκοπία, ενώ αποκαλύπτει πώς έφτασε στα πρόθυρα κατάθλιψης μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων του. Μεταξύ άλλων, θυμάται άγνωστα περιστατικά με ξένους και εγχώριους καλλιτέχνες, πολιτικούς και εφοπλιστές που συγκαταλέγονταν στο πλούσιο πελατολόγιο του. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου, μέχρι τη Σάρον Στόουν και την Ορνέλα Μούτι.

Τέλος, αποκαλύπτει, για πρώτη φορά, πως φλέρταρε με τη Μελίνα Μερκούρη κι εξηγεί γιατί τελικά εκείνη δεν ενέδωσε.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

