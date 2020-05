Πολιτισμός

Κέρδισε σε λοταρία... πίνακα του Πικάσο!

Η νικήτρια δεν είχε καν αγοράσει τον τυχερό λαχνό. Δείτε πόση εκτιμούν οι ειδικοί ότι είναι η αξία του έργου του σπουδαίου ζωγράφου.

Ιταλίδα υπερτυχερή κέρδισε μια νεκρή φύση του Πάμπλο Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ σε γαλλική φιλανθρωπική λοταρία που διεξήχθη ηλεκτρονικά και συγκέντρωσε χρήματα για έργα παροχής πόσιμου νερού στην Αφρική.

Η νικήτρια -- η οποία δεν αγόρασε τον λαχνό της, αλλά της δόθηκε ως δώρο -- θα αποκτήσει μια γεωμετρική σύνθεση του Ισπανού ζωγράφου, λάδι σε καμβά, το μικρό έργο "Nature morte" αφηρημένης τέχνης του 1921 που δείχνει ένα τραπέζι, ένα κομμάτι εφημερίδας και ένα ποτήρι αψέντι.

Η λαχειοφόρος αγορά, που μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου, συγκέντρωσε 5,1 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 900.000 ευρώ θα διατεθούν στον δισεκατομμυριούχο συλλέκτη του Μονακό Νταβίντ Ναμάντ, ο οποίος πρόσφερε το έργο. Τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν από τη φιλανθρωπική μη κυβερνητική οργάνωση CARE για έργα παροχής πόσιμου νερού σε σχολεία και χωριά στο Καμερούν, της Μαδαγασκάρης και του Μαρόκου. Ο Ναμάντ έδωσε επίσης 100.000 ευρώ στην CARE.

"Θα άρεσε πολύ στον Πικάσο μια τέτοια πρωτοβουλία, γιατί είχε μεγάλο ενδιαφέρον για ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς", δήλωσε η Περί Κοσέν, διοργανώτρια της πώλησης, στο Reuters στα γραφεία του οίκου δημοπρασιών έργων τέχνης Christie's στο Παρίσι.

Η ίδια είπε ότι περισσότεροι από 51.000 λαχνοί αξίας 100 ευρώ έκαστος πουλήθηκαν στη λοταρία, η διοργάνωση της οποίας καθυστέρησε λόγω της κρίσης της επιδημίας Covid-19. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από περισσότερες από πέντε χώρες, οι Γάλλοι ήταν οι πιο υποστηρικτικοί με συμμετοχή 29%, ακολούθησαν οι Αμερικανοί (21%) και οι Ελβετοί (19%).

"Αυτή η κρίση του κορονοϊού κατέστησε σαφές πόσο σημαντικό είναι να πλένεις τα χέρια σου, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με καθαρό νερό", δήλωσε η Κοσέν.

Η υψηλότερη τιμή που έχει αποσπάσει ποτέ ένα έργο τέχνης του Πικάσο ήταν τον Μάιο του 2015, όταν ο οίκος Κρίστις πούλησε το "Les femmes d'Alger" (Οι γυναίκες του Αλγερίου) του 1955 αντί 179,4 εκατομμυρίων δολαρίων.