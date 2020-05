Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 5 εκατ. τα κρούσματα παγκοσμίως

Η εικόνα της πανδημίας σε όλο τον κόσμο. Οι νεκροί, τα κρούσματα και πόσοι έχουν αναρρώσει

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού υπερέβη σήμερα, Πέμπτη, το όριο των πέντε εκατομμυρίων, με την Κίνα να δηλώνει έτοιμη να κηρύξει «τη νίκη» απέναντι στον ιό, την Ευρώπη να αίρει σταδιακά τα μέτρα περιορισμού και τον απολογισμό να εξακολουθεί να αυξάνεται στην αμερικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες πηγές στις 14:00 ώρα Ελλάδας, τουλάχιστον 5.012.630 κρούσματα μόλυνσης έχουν διαγνωστεί επίσημα σε 196 χώρες και περιοχές από την έναρξη της επιδημίας. Από αυτούς τους ασθενείς τουλάχιστον 328.220 έχουν πεθάνει, ενώ άλλοι 1.854.900 έχουν αναρρώσει.

Η πλέον πληγείσα ήπειρος με σχεδόν 1.955.600 εκατομμύρια κρούσματα, εκ των οποίων 169.932 θάνατοι, η Ευρώπη συνεχίζει τον δρόμο μιας πολύς αργής εξομάλυνσης.

Οι παραλίες αναμένεται να είναι σχεδόν στο σύνολό τους προσβάσιμες στο κοινό σήμερα στην Κορσική, ενώ στην Κύπρο ξανανοίγουν σχολεία, καφέ, εστιατόρια και κομμωτήρια.

Στην Ισπανία, η χρήση μάσκας είναι στο εξής υποχρεωτική για τους πολίτες άνω των έξι ετών σε όλους τους δημόσιους χώρους όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση των αποστάσεων, περιλαμβανομένων και των δρόμων.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στη Γηραιά Ήπειρο με μια συρρίκνωση της δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά με πιο αδύναμο ρυθμό σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Markit.

Στον τομέα των αερομεταφορών που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα η βρετανική αεροπορική εταιρία Easyjet ανακοίνωσε την επανάληψη ορισμένων πτήσεων από τις 15 Ιουνίου, κυρίως σε «εσωτερικά δρομολόγια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία», με την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων πάνω στο αεροσκάφος. Από την πλευρά του ο κολοσσός Lufthansa επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση για ένα σχέδιο διάσωσης έως εννέα δισεκ. ευρώ.

Στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Νέα Ζηλανδία, τα μπαρ ξανάνοιξαν μετά τα σχολεία και τα καταστήματα.

Στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε επισήμως η επιδημία τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν, οι 3.000 βουλευτές της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης αναμένεται να συνέλθουν από αύριο Παρασκευή για την ετήσια πολιτική "τελετουργία" του κομμουνιστικού καθεστώτος υπό τον Σι Τζινπίνγκ.

Θα είναι δε, μια ευκαιρία να εορταστεί επισήμως και το τέλος της επιδημίας στο έδαφος της Κίνας αν και η χώρα φοβάται ένα δεύτερο κύμα μετά την επανεμφάνιση του ιού σε ορισμένες περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες.

Η σύνοδος του Κοινοβουλίου «αναμένεται να δώσει την ευκαιρία στον Σι Τζινπίνγκ να ανακηρύξει την ολοκληρωτική νίκη στον 'πόλεμο του λαού' εναντίον του ιού», προβλέπει η πολιτειολόγος Νταϊάνα Φου, από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο (Καναδάς).

Στις Ηνωμένες πολιτείες, όπου η πανδημία συνεχίζει το καταστροφικό της έργο (93.439 θάνατοι σε 1.551.853 κρούσματα), ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Πεκίνο ότι είναι υπεύθυνο για μια «παγκόσμια μαζική δολοφονία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που επικρίνεται σφόδρα για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και που θέλει με κάθε κόστος να επανεκκινήσει την οικονομία της χώρας του μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, επιμένει ωστόσο για μια επιστροφή στην κανονικότητα, προτείνοντας κυρίως μια σύνοδο της Ομάδας των Επτά (G7) με φυσική παρουσία.

Η αισιοδοξία του έρχεται σε σύγκρουση με την κατάσταση στη χώρα του, την πιο πληγείσα στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων (1,55 εκατομμύρια) και θανάτων. Το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς ανακοίνωσε χθες βράδυ τουλάχιστον 1.500 νέους θανάτους μέσα σε 24 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε τουλάχιστον 93.400, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο μόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Στις 14:00 ο αριθμός των θανάτων στις ΗΠΑ είχε φθάσει τους 93.439 σε σύνολο 1.551.853 κρουσμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε χθες πως η πανδημία απέχει ακόμη μακράν από το να έχει περιοριστεί, με 106.000 νέα κρούσματα να καταγράφονται μέσα σε 24 ώρες σε όλο τον κόσμο, ένα ρεκόρ.

Η Βραζιλία είναι στην πρώτη γραμμή, με μια αισθητή επιτάχυνση του ρυθμού μετάδοσης του ιού και έναν καθημερινό απολογισμό που φθάνει έως και τους 1.779 θανάτους. Όμως ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου εξακολουθεί να υποβαθμίζει την επικινδυνότητα του ιού και να τάσσεται κατά των μέτρων περιορισμού.

Ο Γαλλοβραζιλιάνος φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο, 76 ετών, ο οποίος πέρασε τη ζωή του απαθανατίζοντας με την κάμερά του την κατάσταση των πιο φτωχών στρωμάτων και το υποβαθμισμένο περιβάλλον στο οποίο διαβιούν, φοβάται πως οι πληθυσμοί των αυτοχθόνων της Αμοζονίας διατρέχουν τον κίνδυνο «γενοκτονίας» ελλείψει ιατρικής φροντίδας στη Βραζιλία του Ζαϊχ Μπολσονάρου.

Ο Σαλγάδο ξεκίνησε μια εκστρατεία για τους λαούς της Αμαζονίας, που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 261.000 υπογραφές, γιατί «κινδυνεύουμε αληθινά με μια τεράστια καταστροφή» με «την εξάλειψη μιας εθνότητας και του πολιτισμού της», όπως είπε oστο Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπό την πίεση του αρχηγού του κράτους, το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας συνέστησε χθες τη χρήση χλωροκίνης και του παραγώγου της, της υδρξυχλωροκίνης, για τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από μια ελαφρά μορφή της Covid-19.

Εν αναμονή ενός εμβολίου και ενός φαρμάκου, η χρησιμοποίηση αυτού του ανθελονοσιακού φαρμάκου και του παραγώγου του προκαλεί αντιπαράθεση καθώς τα αποτελέσματά του εναντίον της ασθένειας δεν έχουν μέχρι τώρα αποδειχθεί. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παίρνει υδροξυχλωροκίνη κάθε μέρα ως προληπτικό μέτρο.

Παράθυρο ελπίδας: ερευνητές απέδειξαν πως πίθηκοι που έχουν εμβολιαστεί ή μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό ανέπτυξαν αντισώματα που τους επιτρέπουν να προστατευθούν απέναντι σε μια νέα μόλυνση.

Στο Μεξικό, μια ενδεχόμενη επανάληψη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος τίθεται σε κίνδυνο καθώς οκτώ παίκτες της ομάδας Σάντος Λαγούνα βρέθηκαν θετικοί.

Μένοντας πάντα στον αθλητικό τομέα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ είπε πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, που μετατέθηκαν για ένα χρόνο λόγω της επιδημίας Covid-19, πρέπει να ακυρωθούν αν δεν διεξαχθούν το 2021.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, επίσης, στo Περού, τη δεύτερη πιο πληγείσα χώρα στη Λατινική Αμερική μετά τη Βραζιλία που ξεπέρασε χθες το όριο των 100.000 μολύνσεων και των 3.000 θανάτων. Και στη Χιλή, που ξεπέρασε τις 50.000 μολύνσεις και όπου κοινωνικές συγκρούσεις ξέσπασαν στο Σαντιάγο.

Ο Ισημερινός, μια χώρα επίσης από τις πιο πληγείσες στη Λατινική Αμερική ιδίως στην πόλη-λιμάνι Γουγιακίλ, η οποία άρχισε χθες να αίρει τα μέτρα περιορισμού, είναι αντιμέτωπος με ένα νέο πρόβλημα: τα δύο τρίτα των κρατουμένων μιας φυλακής στο κέντρο της χώρας έχουν μολυνθεί.

Στο σωφρονιστικό κατάστημα του Αμπάτο, μιας πόλης των Άνδεων, «420 άτομα» βρέθηκαν θετικά, εκ των οποίων δύο έχουν πεθάνει, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκησης των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.