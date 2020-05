Κοινωνία

Ψαράς από τη Χίο στον ΑΝΤ1: δύσκολη η χθεσινή παρενόχληση από την Τουρκία (βίντεο)

Ο άνδρας που τράβηξε το βίντεο ντοκουμέντο, με τουρκικά σκάφη να παρενοχλούν ελληνικά και Frontex μιλά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Για το περιστατικό της παρενόχλησης που σημειώθηκε χθες στις Οινούσσες μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ψαράς που τράβηξε το βίντεο στο οποίο φαίνονται οι οχλήσεις του σκάφους του, αλλά και σκαφών της Frontex από τουρκική ακταιωρό.

Όπως είπε ο αλιέας, πρόκειται για «συχνό φαινόμενο», ωστόσο, «χθες ήταν δύσκολη μέρα γιατί αυτό κράτησε πολλές ώρες. Άλλες φορές ερχόντουσαν για δέκα λεπτά και έφευγαν».

Σημείωσε μάλιστα ότι, «εκτός από αυτά που έκαναν σε εμάς, έκαναν τα ίδια στα σκάφη του Λιμενικού και της Frontex».

Εξήγησε ότι, η περιοχή είναι δύσκολη εκεί για ψάρεμα, αφού, «είμαστε πολύ κοντά, αλλά υπάρχει ένα σημείο 1,5 μίλι από τις Οινούσσες και 1,55 από την Τουρκία, εκεί γίνονται οι παρενοχλήσεις».

Ερωτηθείς αν τους λένε τίποτα οι Τούρκοι, είπε ότι τους μιλούν από τον ασύρματο και τους φωνάζουν ότι βρίσκονται σε τουρκικά νερά, ζητώντας τους να φύγουν από εκεί.