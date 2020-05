Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται τον Γιώργο Θεοφάνους

Ο σπουδαίος συνθέτης μιλά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη ζωή στην Κύπρο, τις μεγάλες επιτυχίες και τη συνεργασία του με τους κορυφαίους ερμηνευτές της μουσικής μας σκηνής.

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Θεοφάνους.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου

