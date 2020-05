Κόσμος

Βίντεο με καψώνια σε νεοσύλλεκτους καταδρομείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άτομα τα οποία φοράνε κουκούλες στο κεφάλι, δέχονται ανεξέλεγκτα κτυπήματα από άλλα άτομα με στρατιωτική στολή. Σάλος στην Κύπρο.

Σάλο έχουν προκαλέσει στην Κύπρο βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τα οποία παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση εθνοφρουρών, η οποία ωστόσο αποδίδεται σε «σκηνοθετημένο επεισόδιο».

Στα εν λόγω βίντεο φαίνεται στρατιώτης να κρατείται κάτω από τον νιπτήρα ανάσκελα και δέχεται νερό στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη σκηνή καταγράφονται γροθιές, κλωτσιές και χαστούκια σε νεαρό σε στρατόπεδο της Κύπρου.

Άτομα τα οποία φοράνε κουκούλες στο κεφάλι, δέχονται ανεξέλεγκτα κτυπήματα από άλλα άτομα με στρατιωτική στολή, ενώ ένας εξ αυτών φαίνεται να αιμορραγεί.

Στρατιώτες που συμμετείχαν στα επεισόδια, υποστηρίζουν πως ήταν απλώς ένα αστείο μεταξύ εθνοφρουρών της ίδιας σειράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια γραμμή κρατούν και γονείς στρατιωτών που συμμετείχαν στην «ταινία τρόμου», που παρουσιάζει το Philenews.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθάρισαν ότι δεν είχε εμπλοκή οποιοσδήποτε αξιωματικός ή υπαξιωματικός της μονάδας και ότι τα όσα καταγράφηκαν στο βίντεο έγιναν μεταξύ των στρατιωτών.