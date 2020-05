Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Pac-Man έγινε 40 ετών (βίντεο)

Το πιο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών γιορτάζει. Πώς δημιουργήθηκε και πώς “μεταλλάχθηκε” στην πορεία των ετών. Το “τέλειο” σκορ.

Πριν από 40 χρόνια, ένα νέο παιχνίδι εμφανίστηκε στο Τόκιο, με πρωταγωνιστή ένα μεγάλο κίτρινο στρογγυλό αδηφάγο κεφάλι που τρέχει ιλιγγιωδώς σε έναν αλληλοκυνηγητό με φαντάσματα μέσα σε έναν λαβύρινθο… έτσι γεννήθηκε ο Pac-Man, που έμελε να γίνει το πιο διάσημο ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Ο στόχος του παιχνιδιού, πολύ απλός: να καταπιεί το βουλιμικό Pac-Man όλες τις μικρές τελίτσες σαν χαπάκια στους διαδρόμους του λαβυρίνθου, όπως και τα φρούτα που εμφανίζονται σε διάφορες στιγμές και να μαζέψει όσο περισσότερους πόντους μπορεί, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ξεφύγει από τα φαντάσματα, τα οποία γίνονται όλο και πιο γρήγορα όσο ανεβαίνει τα επίπεδα.

Η μεγαλύτερη χαρά των παικτών; Όταν είναι σε θέση να καταδιώξουν και να “φάνε” τα φαντάσματα όταν εμφανίζονται όλα στη σειρά για λίγα δευτερόλεπτα, μόλις ο Pac-Man καταπιεί ένα από τα μαγικά “χάπια” που βρίσκονται στις εσοχές του λαβύρινθου.

Το παιχνίδι αρχικά ονομαζόταν “Puck-Man”, από ένα λογοπαίγνιο με τον όρο “paku”, που στα ιαπωνικά σημαίνει “καταπίνω”.

Όμως, το παιχνίδι μετονομάσθηκε σε Pac-Man όταν άρχισε να κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό το φόβο ότι οι παίκτες θα διασκέδαζαν και με το όνομα του παιχνιδιού, αντικαθιστώντας το αρχικό “P” με το “F”, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο δημιουργός του παιχνιδιού, Τόρου Ιουατάνι, εμπνεύσθηκε το σχήμα του Pac-Man όταν έπιασε για να φάει μία μικρή φέτα πίτσας και συνειδητοποίησε ότι το υπόλοιπο έμοιαζε με ένα κεφάλι με ανοιχτό στόμα.

Αρχικά το Pac-Man ήταν ένα παιχνίδι που προοριζόταν για γυναίκες και ζευγάρια - ένα τελείως διαφορετικό κοινό από εκείνο, συνήθως αρσενικού γένους, που αρεσκόταν να πυροβολεί εξωγήινους σε παιχνίδια όπως το Space Invaders, το οποίο έκανε θραύση στην Ιαπωνία και σε όλον τον κόσμο εκείνη την εποχή, δήλωσε ο ίδιος ο Ιουατάνι σε συνέντευξη στο περιοδικό Wired που δημοσιεύθηκε το 2010.

Το πρώτο μηχάνημα του παιχνιδιού αυτού είχε εγκατασταθεί σε έναν κινηματογράφο στη μοντέρνα συνοικία Σιμπούγια του Τόκιο, αντί για μία αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών με τα άλλα βίαια παιχνίδια. Και η επιτυχία ήταν άμεση, σύμφωνα με τον ίδιον.

Πηγή έμπνευσης ο Ποπάι

Όσο για την ιδέα του να κάνει τον Pac-Man να αλλάζει από θήραμε σε κυνηγό, αυτή προήλθε από τον Ποπάι (Popeye), χαρακτήρα των αμερικανικών κόμικ και του ομώνυμου κινούμενου σχεδίου, του δυνατού ναυτικού του οποίου οι δυνάμεις πολλαπλασιάζονται μόλις… καταπιεί ένα κουτί σπανάκι.

Δημιουργία της ιαπωνικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Namco, η οποία συγχωνεύτηκε το 2005 με τον αντίπαλό της Bandai, το Pac-Man μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε όλες τις συσκευές υποστήριξης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, από τις κονσόλες έως τους υπολογιστές και τα smartphone.

Έχει αναγνωριστεί από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών κι έχει γίνει ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο προϊόν για τους δημιουργούς του, σε όλες τις παραλλαγές του, όπως : “Ms. Pac-Man”, “Pac-Panic” (ή Pac-Attack), “Pac-in-Time” ή ακόμα και “Pac 'n Roll”.

Η Bandai Namco αναφέρει ότι η μάρκα Pac-Man είναι «μία από τις πιο γνωστές στον κόσμο», με τον δείκτη αναγνωρισιμότητάς της να φθάνει το 90%.

Το 2010, για την 30ή επέτειο του αρχικού παιχνιδιού, η Google είχε προσφέρει στους χρήστες του Διαδικτύου απεριόριστη δυνατότητα παιχνιδιού του Pac-Man στην αρχική της σελίδα στη θέση του συνηθισμένου λογότυπου της μηχανής αναζήτησης: το πρώτο “Doodle” από την Google που μπορούσε κανείς να παίξει. Επιπλέον, ο γεωγραφικός ιστότοπος Google Maps είχε μετατρέψει τους χάρτες του σε ένα τεράστιο παιχνίδι Pac-Man.

Σύμφωνα με το περιοδικό Wired, η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για το παιχνίδι είναι 3.333.360 πόντοι, στο τέλος του 256ου και τελευταίου επιπέδου. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε καταβροχθισθεί ποτέ από τα φαντάσματα και έχετε “φάει” όλες τις τελείες-χαπάκια, τα φρούτα και τα φαντάσματα.

Σήμερα, για την 40ή επέτειο του παιχνιδιού, ένα hashtag αφιερωμένο στην εκδήλωση κυκλοφορεί στο Twitter στην Ιαπωνία, το οποίο υιοθετούν όλοι οι θαυμαστές του παιχνιδιού. «Οι χαρακτήρες είναι τόσο πολύχρωμοι και χαριτωμένοι. Θυμάμαι να παίζω ασταμάτητα στο σπίτι των γονιών μου. Χρόνια πολλά Pac-Man!», έγραψε ένας από τους Ιάπωνες χρήστες.